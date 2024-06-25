美國財政赤字將持續成長 替大量發行債券鋪平道路

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-25 02:30

根據外媒周一 (24 日) 報導，美國財政赤字預料在未來 10 年成長，可能迫使聯邦政府越來越依賴短期國庫券 (T-bill) 和健康的需求來填補缺口。

美國國會預算處 (Congressional Budget Office) 上周將其對 2024 年的赤字預估從 2 月份的約 1.6 兆美元上調至近 2 兆美元，這意味著政府借款的門檻提高。從 2024 年到 2034 年，CBO 預估每年的總赤字將等於或超過國內生產毛額 (GDP) 的 5.5%。

這些最新的預測給華爾街敲響了警鐘，促使分析師修改美債銷售的軌跡。根據花旗環球市場 (Citigroup Global Markets) 數據，儘管由於最近的債券拍賣增加，美國財政部在未來兩年資金充足，但到 2030 年這一缺口將「明顯擴大」。分析師 Jason Williams 在給客戶的報告中寫道，對長期資金短缺的分析顯示，財政部「除了逐步增加美國短期公債的占比外別無選擇」。

由交易員、投資人和其他利害關係人組成的美國財政部借款諮詢委員會 (Treasury Borrowing Advisory Committee, TBAC) 建議財政部將未來的債券發行偏向流動性和投資人需求更強的短期債券。該機構說，預估美國公債將占所有未償債務的 15% 至 20%，這一歷史建議將出現顯著偏離，然後隨著時間的推移回到建議區間。

自 2023 年初以來，美國財政部已淨發行約 2.17 兆美元的公債。截至今年 5 月底，已發行債券占未償債務總額的 21.7%，花旗策略師預估這一比例還會上升。

該行分析師 Jason Williams 在報告寫道:「未來某個時候將需要提高息票，但在我們看來，這是 2026 年至 2027 年的事情。在這個關鍵時刻，我們懷疑財政部會對美國國庫券的占比走向 25%，甚至更高感到滿意，因為這將與歷史水準一致，而美國國庫券的發行有助於限制長期溢價風險。」

華爾街分析師上調對短期債券供應預期

其他華爾街策略師也上調對短期公債供應的預期。巴克萊銀行 (BCS-US) 目前預估，2024 年和 2025 年的淨發行規模分別為 6,000 億美元和 3,000 億美元，兩者都將高出 2,000 億美元

由於 CBO 的數據更為悲觀，這一數字比之前的估計要高。該行策略師 Joseph Abate 說，這意味著今年美國公債占未償債務總額的比例可能會攀升至 22% 以上。

德銀 (Deutsche Bank) 策略師 Steven Zeng、Matthew Raskin 和 Brian Lu 表示，由於美國財政部在上月的再融資公告中指出，預料至少在幾季內不會進一步增加發債規模，因此近期赤字的增加將透過發行更高的債券來消化。兩位策略師現在預估，2024 年公債發行量將達到 5,000 億美元，而先前的預測為 3,500 億美元。

儘管如此，有鑑於美債殖利率仍高於 5%，貨幣市場基金坐擁超過 6 兆美元的資產，對短期政府公債的需求仍有增無減。同時，據摩根士丹利 (MS-US) 策略師 Martin Tobias 稱，聯準會 (Fed) 隔夜逆回購工具仍有逾 4,000 億美元閒置，這這「代表了前端投資替代品的需求來源」。