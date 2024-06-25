〈美股熱門股〉輝達盤中股價挫近6%落入修正區間 3日市值蒸發逾 4,000 億美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-25 01:38

人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 周一 (24 日) 美股盤中股價跌近 6%，不僅延續同日稍早開盤頹勢，也延續近期的大幅拋售，股價進入修正區間，3 個交易日來市值蒸發逾 4,000 億美元。截稿前，下跌 5.88%，每股暫報 119.12，市值為 2.93 兆美元，跌破 3 兆美元大關。

連續三天的下跌讓輝達市值蒸發逾 4,000 億美元，跌破 3 兆美元大關，落後微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US)。輝達上周一度成為全球市值最大的股票。

Allspring Global Investments 的投資組合經理兼 imperiallt 股票團隊負責人 Neville Javeri 表示：「在短期內，投資人開始對 AI 感到疲勞，或者更廣泛的留意指數集中度，這是合理的。」

儘管股價暴跌，但輝達今年股價漲幅仍超過 140%，成為標普 500 指數成分股中表現第二好的公司，僅次於另一家備受青睞的 AI 公司美超微 (Super Micro Computer Inc.)(SMCI-US)，該股今年稍早下跌約 20%，不過很快又回到了歷史高點。

由於市場對輝達用於 AI 的晶片的需求極高，投資人紛紛湧入，但輝達股價的反彈規模——它在 2023 年期間也飆升約 240%——凸顯對其估值的擔憂。

以未來 12 個月的預期計算，該股本益比接近 23 倍，是標普 500 指數成分股中估值最高的。不過，它在華爾街仍然很受歡迎。外媒報導指出有近 90% 的分析師建議買入，分析師的平均目標價比較目前水準高約 10%。