加拿大擬加徵中國製電動車關稅 響應美國政府

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-25 00:30

根據外媒周一 (24 日) 報導，加拿大為與美國在貿易問題上立場一致，正在限制中國製電動車進口。加拿大財政部長方慧蘭 (Chrystia Freeland) 宣布開始為期 30 天的公眾諮詢期，這是加拿大對中國電動車開始徵收關稅前的第一階段。

方慧蘭表示，加拿大政府還將研究有資格獲得聯邦消費者獎勵的電動車名單變化，以及對電動車產業在「加拿大更廣泛的投資限制」。她說：「所有可能的措施都擺在檯面上。」

方慧蘭在多倫多一場記者會上說：「加拿大的汽車工業正面臨來自中國的不公平競爭，這是一種蓄意的、國家主導的產能過剩政策，正在削弱加拿大電動車產業在國內和全球市場的競爭能力。」

報導指出，加拿大一直面臨著與七國集團 (G7) 盟友就中國貿易政策進行協調的壓力。白宮上個月宣布對中國製電動車徵收的關稅提高近三倍，最終稅率達到 102.5%，而歐盟也打算提高關稅，對一些中國車企加徵最高達 48% 的稅。

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 在國內也面臨緊張局勢。加拿大車企一直敦促杜魯道提高關稅，以保護國內就業和薪資，理由是中國的電動車價格更便宜。

隨著加拿大與美國和墨西哥的自由貿易協定將於 2026 年進行聯合審查，商業團體敦促杜魯道政府確保加拿大不被視為廉價中國商品進入北美的側門。儘管如此，杜魯道還是謹慎地提高對中國的關稅。中國是加拿大第二大貿易夥伴，僅次於美國。

不過一些環保人士反對這項舉措，他們擔心對電動車徵收更高的關稅只會提高價格，阻礙消費者採用乾淨能源技術。