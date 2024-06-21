〈新股IPO〉傳輝達競爭對手、AI晶片製造商Cerebras Systems申請上市

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-21 19:57

據美媒《The Information》報導，致力於開發人工智慧 (AI) 晶片的新創公司 Cerebras 已向證券監管機構秘密提交首次公開發行 (IPO) 申請，意味著這家旨在從輝達 (NVDA-US) 手中搶走市占的公司，正在為進軍資本市場做準備。

報導還透露，Cerebras 計劃創建折扣優先股，這項舉措可能會使其股票在 IPO 之前對私人投資者更具吸引力。

根據 Prime Unicorn Index 分享的文件顯示，今年 6 月初 Cerebras 授權的新股價格為每股 14.66 美元，這比其 2021 年 F 輪融資時每股 27.74 美元的價格大幅降低。新的股票授權表明，Cerebras 目前估值約為 25 億美元。先前有媒體報導，Cerebras 已經聘請花旗集團 (C-US) 替其 IPO 的擔任主承銷商。

儘管 Cerebras 尚未明確是否已正式出售這些股票以及誰將持有這些股票，但在 IPO 前籌集資金以鞏固財務狀況是一種常見做法，目的是在公開投資人考慮購買股票之前增強其資產負債表。

Cerebras 成立於 2016 年，總部位於加州森尼韋爾。迄今為止，該公司已從投資方籌集 7.2 億美元，其中包括 Coatue Management、Benchmark 和阿布達比的 AI 公司 G42 等。 G42 也委託 Cerebras 為其打造三台超級電腦。

Cerebras 在去年 12 月的一篇部落格文章中表示，該公司最近達到了「現金流損益平衡點」，但未透露具體細節。

Cerebras 是少數幾家試圖挑戰輝達市場地位的新創公司之一。該公司專注於開發用於訓練 AI 模型的專業晶片，並與阿布達比的 AI 學院「Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence」(MBZUAI) 以及阿布達比的醫療公司 M42 合作，開發阿拉伯語會話 AI 和醫療應用客製化的 AI 模型。

今年 3 月，Cerebras 推出最新的晶片——Wafer Scale Engine 3。據該公司稱，這款晶片可以訓練規模比業界最大模型 (如 OpenAI 的 GPT-4 或 Google 的 Gemini) 大 10 倍的 AI 模型。 Cerebras 的客戶包括美國梅約醫學中心 (Mayo Clinic) 和阿斯特捷利康 (AZ)(AZN-US) 等。

然而，Cerebras 面臨的挑戰也不小。除了與輝達的直接競爭外，晶片開發商還需應對晶片零件短缺以及確保其晶片跟上 AI 軟體快速發展的步伐。輝達在這方面具有內在優勢，因為 AI 開發者習慣於使用只適用於輝達晶片的 CUDA 軟體編寫機器學習應用程式。