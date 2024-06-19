日元疲軟提振 日本5月出口增幅為1年半以來最大

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 20:00

由於日元持續疲軟，日本 5 月出口額實現自 2022 年 11 月以來最大增幅，日本財務省周三 (19 日) 公布，日本 5 月份出口較上年同期成長 13.5%，為連續第六個月成長。這一增幅超過了經濟學家普遍預期的 12.7%。

報告稱，5 月份出口額為 8.27 兆日元 (約 52 億美元)，5 月進口年增 9.5%，達到 9.49 兆日元，連續第二個月增長。進口增加主要是由於石腦油 (粗汽油) 等石油產品影響，以及原油進口價格上漲。

貿易赤字從 4 月的 4660 億日元擴大至 1.22 兆日元，這是連續第二個月出現赤字。

分地區看，日本對美國出口成長 23.9%，對中國出口成長 17.8%，對歐盟出口下降 10.1%。

從出口產品畫分來看，汽車出口成長 13.6%，包括半導體製造設備和電子元件也有所成長。

農林中金總合研究所首席經濟學家 Takeshi Minami 表示，「出口大幅增長是由於日元疲軟造成的，但實際需求並不那麼強勁。」

Minami 說：「對歐洲的出口正在疲軟，對美國的出口正在見頂，而中國的需求正在努力增長。」他補充說，由於未來整體出口可能放緩，並不能指望出口成為未來 1-2 年增長的主要引擎。

日本財務省指出，5 月美元兌日元的平均匯率為 155.48，日元較上年同期貶值了 14.9%。

中國經濟是全球成長的關鍵引擎，但在曠日持久的房地產產業危機中，中國經濟在新冠疫情後一直難以實現穩健復甦。這損害了日本等主要出口國的經濟，並讓國內消費者承擔了更多促進整體成長的責任。

海外需求的潛在疲軟，可能會粉碎政策制定者關於出口將抵消國內消費不振的希望。