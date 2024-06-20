美5月新屋開工數超預期下滑 創4年來新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-20 22:20

美國 5 月新屋開工數下滑至 4 年來新低，今年年初以來，高利率持續削弱房地產業成長態勢。

美國政府周四 (20 日) 公布數據顯示，5 月新屋開工月減 5.5% 至 128 萬戶，均遠低經濟學家預期的 0.7% 增幅與 137 萬戶，4 月前值分別下修至 4.1% 與 135.2 萬戶，其中新屋開工戶數創下 2020 年 6 月以來新低。

5 月新屋開工、營建許可均較上月大減 5.5%、3.8%，遠低經濟學家預期。(圖：ZeroHedge)

與此同時，作為新屋開工領先指標的營建許可 (building permits) 的 5 月建築許可也月減 3.8% 至 138.6 萬戶，戶數也寫下 2020 年 6 月以來新低，兩項數據均低於經濟學家預期的 0.7% 與 145 萬戶，前值分別為 - 0.3% 與 144 萬戶。

5 月新屋開工、營建許可數戶均降至 2020 年 6 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

住宅建築數量的下降表明，可能會拖累經濟成長。在該報告發布之前，亞特蘭大聯準銀行 (Federal Reserve Bank of Atlanta) 的 GDPNow 預測認為，該產業對當前一季國內生產毛額 (GDP) 的貢獻微乎其微。

BMO Capital Markets 資深經濟學家 Sal Guatieri 在一份報告中表示：「自新冠疫情導致封鎖以來，美國住房開工率最低，這是限制性貨幣政策相當令人信服的證據。儘管不斷成長的人口和勞動力提供了一些支撐，但在借貸成本下降之前，美國房屋建築商不會變得更加繁忙。 」

近期數據顯示，通膨和消費者支出都在降溫，這應該會讓聯準會 (Fed) 更有信心開始降息，也將降低房貸利率。即便如此，美國仍然面臨巨大的住房短缺，這使得房價居高不下，並讓許多美國民眾無法擁有房屋。

Lennar Corp. 和 KB Home 等主要住宅建築商一直試圖透過慷慨的銷售獎勵措施來抵消高利率的影響提振需求。儘管如此，這些公司仍能維持健康的利潤率，有高層表示，如果利率較低的環境允許他們減少讓步，利潤率還會進一步上升。

美國三個地區的建築業出現下滑，其中中西部地區達 19%，跌幅最大，儘管西部的建築活動有所回升，但步伐仍低於去年大部分時間的水平。

另一方面，房屋完工量也有所下降。在建的多戶型計畫數量降至 2022 年 9 月以來新低，而單戶型計畫的數量則是今年以來最低。