上周初領失業金人數報23.8萬 10個月高點附近徘徊

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-20 23:20

美國勞工部 (DOL) 周四 (20 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數從 10 個月高點回落，仍是今年 1 月以來新高，在節日假期和學校假期前後，這些數據往往波動較大，不過仍顯示就業場持續降溫。

上周初領失業金人數報 23.8 萬，10 個月高點附近徘徊。(圖：ZeroHedge)

具體來看，截至 6 月 15 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.8 萬人，高於市場預期的 23.5 萬人，較修正後前值 24.3 萬人增加 5 千人，4 周移動平均值報 23.275 萬人，為去年 9 月以來新高。

4 周移動平均值報 23.275 萬人，為去年 9 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

截至 6 月 8 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 182.8 萬人，高於市場預期的 181 萬人，較修正後前值 181.3 萬人增加 1.5 萬人，4 周移動平均值報 180.55 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

上周續領失業金人數再次上升，維持在 180 萬人的馬奇諾防線 (Maginot Line) 上方，接近 2021 年 11 月以來新高。在過去一年裡，申請失業金人數一直很低，因為面對高物價和高利率，就業市場展示出韌性。

有分析指出，在前兩周大幅上升之後，6 月就業報告調查周的初領失業金人數仍在上升，預料隨著勞動力需求進一步下降、勞動力供應增加，就業市場狀況將繼續降溫。