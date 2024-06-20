上周初領失業金人數報23.8萬 10個月高點附近徘徊
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-20 23:20
美國勞工部 (DOL) 周四 (20 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數從 10 個月高點回落，仍是今年 1 月以來新高，在節日假期和學校假期前後，這些數據往往波動較大，不過仍顯示就業場持續降溫。
具體來看，截至 6 月 15 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.8 萬人，高於市場預期的 23.5 萬人，較修正後前值 24.3 萬人增加 5 千人，4 周移動平均值報 23.275 萬人，為去年 9 月以來新高。
截至 6 月 8 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 182.8 萬人，高於市場預期的 181 萬人，較修正後前值 181.3 萬人增加 1.5 萬人，4 周移動平均值報 180.55 萬人。
上周續領失業金人數再次上升，維持在 180 萬人的馬奇諾防線 (Maginot Line) 上方，接近 2021 年 11 月以來新高。在過去一年裡，申請失業金人數一直很低，因為面對高物價和高利率，就業市場展示出韌性。
有分析指出，在前兩周大幅上升之後，6 月就業報告調查周的初領失業金人數仍在上升，預料隨著勞動力需求進一步下降、勞動力供應增加，就業市場狀況將繼續降溫。
英國研究機構牛津經濟 (Oxford Economic) 首席美國分析師 Ryan Sweet 表示，初領失業金人數暗示，5 月非農就業人數的成長不會在 6 月重現，就業市場面臨的風險應該引起聯準會 (Fed) 的注意。
- 台股20000點是曇花一現還是新常態？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇