輝達盤中市值超車微軟 成全球市值第一大公司

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-19 01:22

輝達周二 (18 日) 盤中股價漲逾 3%，市值達到 3.33 兆美元，超車微軟成為全球市值最高的公司。本月早些時候，輝達市值達到 3 兆美元，超越蘋果 (AAPL-US) 市值。

今年以來，輝達股價上漲 170% 以上，在該公司 5 月公布第一季財報後，股價進一步上漲。自 2022 年底以來，該股已成長逾 9 倍，同時也是生成式人工智慧 (generative artificial intelligence) 崛起時刻。

在資料中心的 AI 晶片市場上，輝達的市占率約 80%。隨著 OpenAI、微軟、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 等公司競相搶購建構 AI 模型和運行日益龐大的工作負載所需的處理器，這項業務迅速膨脹。最近一季，輝達資料中心業務的營收年增 427%，至 226 億美元，約占該公司總銷售額的 86%。

輝達成立於 1991 年，最初的幾十年主要是一家硬體公司，銷售用於運行 3D 遊戲的晶片，另外還涉足加密貨幣挖礦晶片和雲端遊戲訂閱。

但在過去兩年裡，輝達的股價一路飆升，因為華爾街開始意識到，該公司的技術是 AI 爆炸性成長背後的引擎，而這種爆炸性成長沒有放緩的跡象。根據《富比士》(Forbes) 報導，該公司聯合創辦人兼執行長黃仁勳的淨資產已超過 1,170 億美元，在全球富豪榜上排名第 11 名。

另一方面，微軟股價今年迄今上漲約 20%。這家軟體巨擘也是 AI 熱潮的主要受惠者，此前該公司收購 OpenAI 的大量股份，並將這家新創公司的 AI 模型整合到自家產品中，包括 Office 和 Windows。微軟是輝達用於 Azure 雲端服務的圖形處理單元 (GPU) 的大型買家之一。微軟不久前才推出新一代筆記型電腦，專為運行其 AI 模型而設計，名為 Copilot+。

輝達是美國最有價值公司的新成員，在過去的幾年裡，蘋果和微軟一直在交換這個頭銜。

輝達市值上升速度如此之快，以至於該公司上未被納入道瓊工業平均指數，這是一個由 30 檔股票組成的基準指數，當中包括最有價值的美國公司。輝達在上個月公布財報時，也宣布 1 拆 10 的股票分割計畫，該計劃於 1 月 7 日生效。