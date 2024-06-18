美國5月工業生產指數超預期成長0.9% 創去年1月以來最大增幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-18 23:20

美國 5 月工業生產指數與製造業生產增幅超預期，其中後者收復前兩個月的全部跌幅，對努力尋找動力的製造業來說是個積極訊號，然而在利率上升和商品需求疲軟的情況下，這種態勢不太可能持續下去。

美國聯準會 (Fed) 周二 (18 日) 公布數據顯示，5 月工業生產指數月增率升至 0.9%，創 2023 年 1 月以來最大月增幅，高於市場預期的 0.3% 與前值 0%；按年來看成長 0.39%，前值下修至 - 0.68%。

5 月工業生產指數月增率創去年 1 月以來最大月增幅。(圖：ZeroHedge)

與此同時，5 月製造業生產也成長 0.9%，高於市場預期的 0.3%，遠超修正後前值 - 0.4%。

5 月製造業生產也成長 0.9%，遠超修正後前值 - 0.4%。(圖：ZeroHedge)

這些數據與其他數據形成鮮明對比。在投入價格上漲、消費者需求不穩定以及借貸成本高漲的情況下製造業難以獲得動力，美國供應管理協會 (Institute for Supply Management, ISM) 最新的製造業活動指標顯示 5 月萎縮速度加快，一項衡量生產的指標接近停滯。

ISM 本月稍早表示，由於目前的貨幣政策和其他環境，企業表現出不願投資，需求仍然難以捉摸。這些投資包括供應商訂單承諾、庫存建設和資本支出。

觀察報告細項，5 月汽車和零件產量繼 4 月暴跌 1.9% 後，上月反彈至 0.6%；耐久財製造業生產上月成長 0.6%、木製品、機械、電腦和電子產品以及家具及相關產品的產量有較大成長。

另外，5 月非耐久財製造業生產飆升 1.1%，但印刷業下降 1.5%，不過被其他領域的強勁成長抵銷。5 月礦業產量在連續兩個月下降後攀升 0.3%、公用事業生產繼 4 月反彈 4.1% 後，在 5 月成長 1.6%。