DWS資產管理估未來12個月美降息3次 美元續強、日元維持150

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-18 22:12

DWS 資產管理今 (18) 日釋出 2024 年下半年投資展望，DWS 亞太區投資長吳雙榮 (Ivy Ng) 表示，根據內部評估，預期美國聯準會將於下半年降息 1 次、明年上半年 2 次，日元未來 12 個月預測維持在 150 左右，金價則預估升至每盎司 2600 美元。

吳雙榮說明，DWS 預估，在 2025 年 6 月之前，聯準會將降息 3 次，聯邦利率下調至 4.50-4.75%；歐洲央行將降息 3 次，政策利率下調至 3%。美國通膨降幅正在放緩，預估全年經濟成長率 2%、通膨 3%；歐元區方面，雖某些國家可能面臨衰退，但預估全年經濟成長率仍有 0.7%，通膨估 2.5%。

吳雙榮認為，2024 年對於中國與印度這兩個領先的新興市場國家，將是指標性的一年。中國經歷了艱難的 2023 後，市場信心與經濟活動降溫的情形逐漸趨於穩定，雖然不動產變數扼殺了解封帶來的復甦，但當局提出振興措施穩定局勢，預估 2024 年經濟成長率仍有 5%。

印度方面，由於高科技服務業與數位化進程有結構上的優勢，且出口競爭力持續增強，加上人口結構的優勢，將使勞動成本相對偏低，預估 2024 年經濟成長率升至 7.2%。不過，後續仍要關注三大議題，包括大選結果的影響、油價對於央行決策產生的影響及印度能否在 2024 年兌現承諾。

媒體關注，展望下半年，投資人股債投資組合如何配置為佳？吳雙榮說，每個人資產配置偏好不一樣，我們認為，可以採取股債各半，但對股票風險持中立看法。

債券方面，建議存續期間可以提高，例如將 1 年期美債改為配置 3 年期。吳雙榮進一步指出，以歐洲來說，德國的國債是我們比較看好的地區，若是公司債則偏好高期別。

對於全球股市看法，吳雙榮表示，去年第四季起至今年第一季，股市反彈後估值偏高，和債券相比，股票市場價格昂貴。以操作策略來看，我們偏好歐股更勝日股、美股，將會布局在歐洲小型股及價格合理的優質股 / 成長股，亞洲地區股市持中性看待，但在 AI 加持下，對於台灣及韓國會加碼配置。