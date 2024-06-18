金管會：新青安立意良善 應回歸銀行落實授信5P原則

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-18 20:06

國內房價居高不下，新青安政策近來引發論戰，央行祭出第六波選擇性信用管制，金管會今 (18) 日表示，觀察近年全體銀行不動產貸款占總放款比率，並無較異常的變化，新青安政策立意良善，目的是希望青年住者有其屋，因此，還是要回歸銀行落實授信 5P 原則，金管會將適時督促銀行強化風險控管。

對於外界關注國銀不動產放款集中度情形，金管會銀行局副局長童政彰於例會上說明，截至今年 4 月底止，本國銀行不動產放款 (房貸加計建融) 占全體放款比率達 34.92%，月減 0.01 個百分點，呈現連 4 月下滑，但相較 2023 年同期，則年增 0.09 個百分點。

童政彰進一步指出，觀察近 5 年來，國銀不動產放款集中度大約落在 33% 至 36% 之間，比率事實上未有較異常的變化，因此，金管會並無特別設立警戒值，還是要看各銀行的風險胃納程度。

關於央行近期採取第六波選擇性信用管制，童政彰表示，這屬於央行監理上必要的關切事項，自 6 月 14 日開始實施調降自然人特定地區第二戶購屋貸款最高成數上限至六成，也就是六都及新竹縣市，因此，就金管會而言，無論是在日常監理或金融檢查，同樣會列為關切的事項。

外界關注，新青安政策會不會造成年輕人信用膨脹、條件不足硬要買房？童政彰說，從金融監理的角度來看，新青安是政府支持的青年住者有其屋的良善美意，因此，還是要回歸到授信個案來看，銀行是否落實授信 5P 的原則。

所謂授信 5P 原則，意指銀行授信須考量借款戶（people）、資金用途（purpose）、還款來源（payment）、債權保障（protection）及授信展望（perspective）。

童政彰進一步指出，當金融機構在進行授信 5P 審查的時候，必須審視借戶資歷條件、申辦房貸的實際資金用途是否確實與申貸用途一致，授信擔保品鑑估也要符合內規條件。