國泰2檔債券ETF配息出爐 00933B年化配息率5%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-17 17:22

國泰投信最新公告，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 第二季配息 0.34 元，以今 (17) 日收盤價 31.71 元換算，年化配息率約 4.3%，另一檔月月配息的國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 本月配息 0.072 元，以今天收盤價 16.98 元換算，年化配息率約 5%。

美國聯準會上周四 (6/13) 開獎，毫無意外的 6 月利率會議決議維持在 5.25%~5.50% 不變，債券投資人用耐心等待年底降息機會，00687B 交易火熱，上個月第 11 次追募剛通過，今天發布 113 年第 2 次收益分配公告，第二季配息 0.34 元。

國泰旗下另外一檔月月配息債券 ETF－00933B 也已公告 113 年第 5 次收益分配，本次配息 0.072 元，投資人於 6/19 前買進持有，就可加入存債領息一族。



國泰 20 年美債基金經理人江宇騰指出，最新 FOMC 會議維持利率不變，最新官員預測點陣圖顯示，今年底前將降息 1 碼，雖較上次預測有所減少，但明年及後年則將再各降 4 碼，加總幅度高於上次預測。

投資人預期今年仍有降息機率，近期 00687B 交易熱度持續創高，上周每日交易量平均超過 74000 張 (6/11-6/14)，規模已來到新台幣 1599.52 億元，是少數千億級的人氣債券 ETF。



江宇騰提到，一旦開啟降息，債券價格就會迅速反彈，建議投資人趁現在殖利率仍高於數十年來平均值、債價還很便宜的情況下，把握時機放大債券配置。

通常降息 1%，債券價格會跟著持債的存續期間上漲，若存續期有 10 年，有望上漲 10%，以 00687B 追蹤的「彭博 20 年期 (以上) 美國公債指數」來看，平均存續期間約 16 年，若降 1 碼，一碼就是指 0.25%，估算長天期美債就有機會上揚 4%，若降 2 碼是 0.5%，估算長天期美債就有機會上揚 8%，明年若降 4 碼 1%，就可能有 16% 的資本利得。持續降息累積資本利得，再加上持有期間已收到口袋的配息，加總報酬值得期待。

法人表示，就是看好債市現在賺到息收，降息後又可以賺到價差，台灣持債規模從去年以來迅速攀升，除了債券 ETF 受到市場和散戶擁戴，個債也是金融通路的主力商品，但債券 ETF 比個債擁有更多優勢。