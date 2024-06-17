國泰2檔債券ETF配息出爐 00933B年化配息率5%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-17 17:22
國泰投信最新公告，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 第二季配息 0.34 元，以今 (17) 日收盤價 31.71 元換算，年化配息率約 4.3%，另一檔月月配息的國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 本月配息 0.072 元，以今天收盤價 16.98 元換算，年化配息率約 5%。
美國聯準會上周四 (6/13) 開獎，毫無意外的 6 月利率會議決議維持在 5.25%~5.50% 不變，債券投資人用耐心等待年底降息機會，00687B 交易火熱，上個月第 11 次追募剛通過，今天發布 113 年第 2 次收益分配公告，第二季配息 0.34 元。
國泰旗下另外一檔月月配息債券 ETF－00933B 也已公告 113 年第 5 次收益分配，本次配息 0.072 元，投資人於 6/19 前買進持有，就可加入存債領息一族。
國泰 20 年美債基金經理人江宇騰指出，最新 FOMC 會議維持利率不變，最新官員預測點陣圖顯示，今年底前將降息 1 碼，雖較上次預測有所減少，但明年及後年則將再各降 4 碼，加總幅度高於上次預測。
投資人預期今年仍有降息機率，近期 00687B 交易熱度持續創高，上周每日交易量平均超過 74000 張 (6/11-6/14)，規模已來到新台幣 1599.52 億元，是少數千億級的人氣債券 ETF。
江宇騰提到，一旦開啟降息，債券價格就會迅速反彈，建議投資人趁現在殖利率仍高於數十年來平均值、債價還很便宜的情況下，把握時機放大債券配置。
通常降息 1%，債券價格會跟著持債的存續期間上漲，若存續期有 10 年，有望上漲 10%，以 00687B 追蹤的「彭博 20 年期 (以上) 美國公債指數」來看，平均存續期間約 16 年，若降 1 碼，一碼就是指 0.25%，估算長天期美債就有機會上揚 4%，若降 2 碼是 0.5%，估算長天期美債就有機會上揚 8%，明年若降 4 碼 1%，就可能有 16% 的資本利得。持續降息累積資本利得，再加上持有期間已收到口袋的配息，加總報酬值得期待。
法人表示，就是看好債市現在賺到息收，降息後又可以賺到價差，台灣持債規模從去年以來迅速攀升，除了債券 ETF 受到市場和散戶擁戴，個債也是金融通路的主力商品，但債券 ETF 比個債擁有更多優勢。
一是買賣方便，ETF 利用手機或網路可即時下單買賣，個債則需透過銀行或券商等通路交易；二是價格，個債報價動輒上萬元美金，相較股價只要幾十元的債券 ETF，需要更高的投資成本；三是匯率問題，個債多半是國外債券以外幣計價，而債券 ETF 用台幣交易，省去換匯跟匯差煩惱，三大優勢才能讓精打細算的投資人及偏好零風險投資的退休族緊抱不放。
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