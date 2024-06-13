中國官媒環時：G7現在留給世界的盡是失望

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 10:30

在七大工業國集團（G7）將動用俄羅斯被凍結資產利息向烏克蘭提供 500 億美元貸款之際，中國官媒《環球時報》周五（14 日）發表社評，稱 G7 現在留給世界的盡是失望，痛批這幾年 G7 給自己找了個刷存在感的路子，就是炒作中國問題。

《環球時報》社評指出，這幾年 G7 給自己找了個刷存在感和增加所謂「凝聚力」的路子，就是炒作中國問題。去年聯合公報光是提「中國」就有 20 次，幾乎把能炒作的議題通通炒了一遍。不得不說，G7 現在大有淪落成「1+6」的趨勢，被美國的遏壓中國議程牽著跑。

《環球時報》認為，從歐盟對華關稅公布後歐洲各界的反應來看，是否要不顧自身的利益追隨美國議程，實際上其他 G7 國家還是要打個大大的問號。可以說，G7 現在越來越被華盛頓變成美國地緣政治私利工具，峰會上討論的「國際問題」與國際社會關注的國際問題要嘛錯位，要嘛立場對立。

《環球時報》強調，作為「富裕國家俱樂部」，G7 本應為這個世界承擔更多，但它現在留給世界的盡是失望。有國際慈善團體發文提醒道，若 G7 國家拿出每年軍費中不到 3% 的資金，就能幫助解決全球飢餓問題和貧困國家的債務危機。

《環球時報》表示，G7 非但拿不出什麼有益的公共產品，還不斷向外輸出衝突、對抗、風險。如果說它的實力如今打了對折，那對世界的貢獻則要歸零，甚至轉負。《紐約時報》的標題說，G7 面對的是「難以駕馭的世界」，這是一種「西方中心主義」的視角。在國際社會看來，日益被美國帶向保守主義和集團政治的 G7，才是「脫韁」的一方。

與此同時，中國《新華社》背景微信公眾號「牛彈琴」周五也提到 G7，「牛彈琴」先從一張照片說起，這是一張 G7 領袖的合影照片，除了義大利總理梅洛尼，照片上的每個領導人，都有一行小注釋。

德國總理蕭茲：剛輸了選舉。

加拿大總理杜魯道：支持率 50 年來最低。

法國總統馬克宏：剛輸了選舉。

美國總統拜登：太老了，經不起啊。

日本首相岸田文雄：只有 26% 支持率。

英國首相蘇納克：恐怕會輸掉大選。

歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席馮德萊恩：不是選舉產生的歐洲官僚。

「牛彈琴」說，社交媒體上，這張照片轉發了一遍又一遍。看來大家有強烈的共鳴。

這裡面，唯一的例外，就是梅洛尼。

Ｇ7 領袖合影時，一身淺粉套裝的梅洛尼，真是滿面春風。理由很簡單，現在是她的高光時刻，在剛舉行的歐洲議會選舉中，馬克宏和蕭茲輸得灰頭土臉，梅洛尼大獲全勝。

她是 G7 中的另類，不僅是 G7（不包括歐盟）唯一的女領導人，還是唯一的極右翼領導人。