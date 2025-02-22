〈能源盤後〉中東風險溢價消退 原油橫盤整理 本周轉跌

鉅亨網編譯許家華 2025-02-22 05:53

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由於中東風險溢價的下降以及烏克蘭可能達成和平協議，油價周五 (21 日) 收盤跌逾 2 美元 / 桶，令本周轉為收低。

能源商品價格

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4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.05 美元或 2.68%，收每桶 74.43 美元，本周收低 0.4%。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 2.08 美元或 2.87%，收每桶 70.40 美元，本周收低 0.5%。

3 月交割汽油期貨價格下跌 2.9%，收每加侖 2.0267 美元。

3 月交割熱燃油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 2.4323 美元。

3 月交割天然氣價格上漲 2%，收每百萬 Btu 4.234 美元，因北極寒流刺激需求並削弱產量，本周漲幅達 13.7%。

市場驅動力

原油近期難以擺脫橫盤交易格局。

德國商銀大宗商品策略師 Barbara Lambrecht 表示，區間波動「可能是因為有一系列決定懸而未決，這些決定可能會推動油價朝一個方向或另一個方向發展。這些因素包括 OPEC + 可能推遲原定 4 月起增產的計畫、俄烏停戰的談判、美國可能加強制裁伊朗，以及川普可能想迅速建立美國戰略儲備。」

紐約 Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，當前市場存在避險基調，由於加沙停火協議持續，中東局勢相對平靜。

美國原油庫存增加持續令投資者擔憂。

美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周美國原油庫存增加程度略高於預期，同時燃料油庫存下降，原因是煉油廠進入季節性維護，導致加工量下降。

能源服務公司貝克休斯周五公布，本周 (截至 2 月 21 日) 美國能源公司石油和天然氣鑽井平台數量（未來產量的早期指標）增加 4 座，達到 592 座，為連續第四周增加，且達到自 6 月以來的最高水準。

但交易商也聚焦石油供應中斷的問題，這點縮限了油價部分跌幅。

烏克蘭周二派遣無人機襲擊俄羅斯 CPC 裏海石油管線的加壓站，該管道將哈薩克原油輸送到俄羅斯南部，並經黑海出口。

俄羅斯表示，該無人機造成的損壞恐需要長達兩個月的時間才能修復，這將導致自哈薩克抽出的石油量減少 30% 至 40%。

但俄媒周五報導，引述 Tengizchevroil 石油公司說法，CPC 裏海石油管線的輸油運作並未中斷。(Tengizchevroil 是雪佛龍，艾克森美孚，哈薩克斯坦國家石油公司和 LukArco 的合資企業，獲哈薩克政府授權開發位於哈薩克州里海東北部的 Tengiz 和 Korolevskoye 油田。)

業內消息人士周四稱，儘管 CPC 裏海石油管線 (哈薩克經俄羅斯的中石油出口路線) 遭到破壞，但其石油產量仍創下了歷史新高。目前還不清楚哈薩克如何能夠實現創紀錄的石油產量。

StoneX 分析師 Alex Hodes 周五表示，烏克蘭無人機襲擊事件支撐了本周油價，而由於油價仍低於每桶 80 美元，分析師預計 OPEC+ 將再次推遲減產。

俄羅斯和美國舉行了烏克蘭戰爭爆發以來的首次會晤，旨在停止俄烏戰爭，但烏克蘭總統澤倫斯基批評美國和俄羅斯在沒有烏克蘭參與的情況下談判和平協議，致使烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普之間的關係惡化。川普指責烏克蘭挑起這場三年來的衝突，這進一步加劇了雙方的分歧。

然而，在周四會見川普的烏克蘭衝突特使後，澤連斯基表示，烏克蘭已準備好迅速努力與美國就投資和安全達成一項強有力的協議。

Again Capital 的 Kilduff 表示：「川普不斷攻擊烏克蘭，市場將此視為對俄羅斯制裁的潛在放鬆，俄羅斯石油將重回市場。」