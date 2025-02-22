蜜月期或已結束！川普民調受挑戰 近半數人反對加徵中國10%關稅

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 11:18

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據美媒 20 日消息，在川普第二任期滿月之際，CNN 委託 SSRS 進行的最新民意調查顯示，儘管目前的支持率仍高於他第一任期四年中的任何時刻，但已出現負面跡象。

CNN 評價稱，這項民調顯示川普的受歡迎程度可能只是曇花一現，因為人們對他重返白宮後的樂觀情緒在過去幾個月中一直在下降。 Politico 指出，川普的蜜月期或許即將結束，並以「川普面臨警告訊號」為題報導。

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英媒獨立報也報導，川普的支持率整體正在下降。根據 CNN 的民調數據，川普的支持率為 47%，不支持率為 52%。值得注意的是，這一不支持率的比例低於歷史上任何一位總統開始時的評分。然而，具體來看，75% 的人表示他們認為總統目前的行為符合預期，其中 41% 的人認為川普的表現不僅符合預期，還不負眾望。

此外，民調顯示，52% 的人認為川普正在過度濫用總統權力，其中 87% 的民主黨人和 57% 的獨立人士認為他過度濫用權力。另有 39% 的人認為他的行為還算合理（共和黨人佔比達 75%），8% 的人甚至認為他做得不夠。 54% 的人認為川普讓馬斯克在政府中擔任重要職務是壞事，28% 的人認為是好事。 53% 的人認為川普試圖關閉美國國際開發署等機構是壞事，48% 的人則認為他在改變美國政府運作方式方面做得太過了。

在經濟問題上，62% 的受訪者表示總統在降低物價方面做得不夠，而這問題已成為美國人最關心的議題。獨立報指出，近一半的人反對對中國徵收 10% 的關稅，並且對川普對鋁和鋼鐵徵收 25% 的關稅持反對態度。外交方面，58% 的人認為川普提出的「美國接管加薩並阻止巴勒斯坦人返回」的建議是壞主意。

在應對非法移民方面，39% 的人認為川普在驅逐非法移民方面的做法大致正確，另有 16% 的人認為他做得還不夠，而 45% 的人則認為他做得太過分。整體來看，54% 的人對川普第二任期的剩餘時間感到悲觀或害怕，46% 的人則表示感到興奮或樂觀。相較於去年 12 月的數據，當時 52% 的人持正面態度，48% 的人持消極態度。

另外，川普在一些傳統上傾向於民主黨的人口群體中的支持率似乎正在下降。上個月，57% 的 18-34 歲族群、50% 的西班牙裔成年人和 30% 的黑人成年人支持他，而現在這些群體中的支持率分別降至 41%、41% 和 23%。根據路透社 / 益普索的最新民意調查，川普的支持率下降了 1 個百分點，從 45% 降至 44%。

Politico 總結分析認為，川普支持率下降的重要原因是他試圖用一些極具爭議性的舉措重塑聯邦政府，這超越了他的總統權力。