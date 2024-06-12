search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
美股

「咆哮小貓」四年前直播預測GameStop展望 如今大多數落空

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-13 20:03

cover image of news article
「咆哮小貓」四年前直播預測GameStop展望 如今大多數落空(圖：REUTERS/TPG)

網名「咆哮小貓」(Roaring Kitty) 的吉爾 (Keith Gill) 曾在 2020 年夏季在 YouTube 直播討論 GameStop，列出各種自己看好該公司的預測，覺得市場都低估了這家公司表現，然而 4 年轉眼過去，他大部分的預測都落空，儘管如此他依然樂觀。GameStop 將於周四 (13 日) 舉行年度股東大會，盤前股價漲近 4%。

在吉爾本月公開宣布投資 GameStop 約 1.16 億美元後，該公司股價飆漲 45%，交易價格約每股 25 美元。這位散戶帶頭大佬在長期缺席社群媒體之後，重振 GameStop 在 2021 年雲霄飛車般的股市行情點燃「迷因股」趨勢。

然而，根據外媒對吉爾的公開聲明和 GameStop 財務披露評估，支撐吉爾 4 年前最初論點和投資人熱情的多數預測，如銷售和獲利能力復甦均尚未實現。

研究 GameStop 已有 20 多年的 Wedbush Securities 分析師 Michael Pachter 說：「在 2020 年的第一輪融資中，他 (吉爾) 的一些想法真的很周到，而且絕對準確。然而如今 GameStop 的核心業務面臨越來越多的挑戰。」

儘管如此，在散戶熱情高漲的情況下，GameStop 的股價大幅上漲得以籌集資金，該公司本周二宣布，透過第四次出售 7,500 萬股股票，募集 21.4 億美元。Pachter 指出，出售股票產生大量的現金緩衝，預估每年可能產生 1 億美元的利息收入。

另一方面，知名空頭、香櫞研究 (Citron Research) 的 Andrew Left 本周三表示平倉了 GameStop 的做空部位，理由是該公司正在融資，但他不認為該公司的基本面會好轉。

GameStop(GME-US) 對於上述報導並未立即回應置評請求，截稿前美股盤前股價上漲 3.69%，每股暫報 26.40 美元。

咆哮小貓四年前預測了什麼？如今結果如何？

預測一：GameStop 將會增加營收和獲利，並採用基於培養玩家社群的轉型商業策略，數位遊戲對 GameStop 實體零售業務的競爭威脅「被誇大了」。他認為，整個產業向數位化的過渡似乎比空頭擔心的要慢。

結果：GameStop 在最近一個會計年度將實體店數從 2021 年減少到 4,169 家，降幅約 9%。Pachter 表示，自 2020 年以來，實體遊戲軟體銷售市場迅速萎縮。據他估算，實體軟體的銷售額約占整個遊戲市場的 3% 約 1,830 億美元，而 2020 年這一比例為 4%。

遊戲分析公司 Newzoo 在 2024 年 5 月的報告中表示遊戲市場幾乎完全脫離了實體銷售，而 GameStop 並未詳細說明實體和數位軟體的銷售情況。

預測二：GameStop 時任執行長 George Sherman 的「GameStop Reboot」計畫將把公司重塑為首屈一指的遊戲中心。為支持這一點，吉爾當時指出，2019 年秋季推出 12 家概念店，其中包括互動遊戲空間。

結果：在新冠疫情和令人失望的財報成績後，GameStop 停止提供有關其概念店的更新資訊。另外 GameStop 在年度財報中披露其加密貨幣和 NFT(非同質化代幣) 業務的關閉，其中包括與現已倒閉的加密貨幣交易所 FTX 的合作關係。

預測三：吉爾當時認為到 2020 年，營收和獲利將有所改善。他在 2020 年 7 月對其粉絲說:「我預估從 2020 年下半年開始，獲利將顯著改善。」

結果：GameStop 公布 2020 會計年度淨虧損 2.15 億美元、2021 年淨虧損 3.81 億美元、2022 年淨虧損 3.13 億美元；至於營收方面，2020 年的營收為 50.9 億美元、2021 年增至 60.1 財年、2022 年降至 59.3 億美元、2023 年再次降至 52.7 億美元。

文章標籤

咆哮小貓Roaring Kitty吉爾Keith Gill迷因股GameStop

相關行情
台股首頁我要存股

遊戲驛站25.46-16.50%
比特幣67912.24-2.19%




Empty