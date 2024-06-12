「咆哮小貓」四年前直播預測GameStop展望 如今大多數落空

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-13 20:03

網名「咆哮小貓」(Roaring Kitty) 的吉爾 (Keith Gill) 曾在 2020 年夏季在 YouTube 直播討論 GameStop，列出各種自己看好該公司的預測，覺得市場都低估了這家公司表現，然而 4 年轉眼過去，他大部分的預測都落空，儘管如此他依然樂觀。GameStop 將於周四 (13 日) 舉行年度股東大會，盤前股價漲近 4%。

在吉爾本月公開宣布投資 GameStop 約 1.16 億美元後，該公司股價飆漲 45%，交易價格約每股 25 美元。這位散戶帶頭大佬在長期缺席社群媒體之後，重振 GameStop 在 2021 年雲霄飛車般的股市行情點燃「迷因股」趨勢。

然而，根據外媒對吉爾的公開聲明和 GameStop 財務披露評估，支撐吉爾 4 年前最初論點和投資人熱情的多數預測，如銷售和獲利能力復甦均尚未實現。

研究 GameStop 已有 20 多年的 Wedbush Securities 分析師 Michael Pachter 說：「在 2020 年的第一輪融資中，他 (吉爾) 的一些想法真的很周到，而且絕對準確。然而如今 GameStop 的核心業務面臨越來越多的挑戰。」

儘管如此，在散戶熱情高漲的情況下，GameStop 的股價大幅上漲得以籌集資金，該公司本周二宣布，透過第四次出售 7,500 萬股股票，募集 21.4 億美元。Pachter 指出，出售股票產生大量的現金緩衝，預估每年可能產生 1 億美元的利息收入。

另一方面，知名空頭、香櫞研究 (Citron Research) 的 Andrew Left 本周三表示平倉了 GameStop 的做空部位，理由是該公司正在融資，但他不認為該公司的基本面會好轉。

咆哮小貓四年前預測了什麼？如今結果如何？

預測一：GameStop 將會增加營收和獲利，並採用基於培養玩家社群的轉型商業策略，數位遊戲對 GameStop 實體零售業務的競爭威脅「被誇大了」。他認為，整個產業向數位化的過渡似乎比空頭擔心的要慢。

結果：GameStop 在最近一個會計年度將實體店數從 2021 年減少到 4,169 家，降幅約 9%。Pachter 表示，自 2020 年以來，實體遊戲軟體銷售市場迅速萎縮。據他估算，實體軟體的銷售額約占整個遊戲市場的 3% 約 1,830 億美元，而 2020 年這一比例為 4%。

遊戲分析公司 Newzoo 在 2024 年 5 月的報告中表示遊戲市場幾乎完全脫離了實體銷售，而 GameStop 並未詳細說明實體和數位軟體的銷售情況。

預測二：GameStop 時任執行長 George Sherman 的「GameStop Reboot」計畫將把公司重塑為首屈一指的遊戲中心。為支持這一點，吉爾當時指出，2019 年秋季推出 12 家概念店，其中包括互動遊戲空間。

結果：在新冠疫情和令人失望的財報成績後，GameStop 停止提供有關其概念店的更新資訊。另外 GameStop 在年度財報中披露其加密貨幣和 NFT(非同質化代幣) 業務的關閉，其中包括與現已倒閉的加密貨幣交易所 FTX 的合作關係。

預測三：吉爾當時認為到 2020 年，營收和獲利將有所改善。他在 2020 年 7 月對其粉絲說:「我預估從 2020 年下半年開始，獲利將顯著改善。」