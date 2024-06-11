〈財報前瞻〉生成式AI競爭加劇 Adobe能否殺出重圍？

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-13 01:30

美國軟體公司 Adobe 的投資人越來越擔心來自生成式人工智慧 (GenAI) 同業競爭，該公司將於周四 (13 日) 美股盤後公布最新一季財報，業績將說明該公司是如何應對威脅。市場目前預估 Adobe 上季淨利成長 20%、營收成長近 10%，而未來幾個會計年度，全年營收將以兩位數的速度成長。

本周稍早，Melius Research 將 Adobe 股票評等自「買入」(Buy) 下調至「持有」(Hold)，理由是 OpenAI 和 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 的圖片、圖像生成技術可能造成威脅。

Thornburg investment Management 投組經理 Sean Sun 指出，Adobe 正在將 AI 整合進自家產品，但圖片與影片生成服務快速變遷，倘若用戶不再需要花錢就能使用這項服務，這可能會讓 Adobe 成為輸家。

Adobe 先前公布的展望不佳，突顯出對競爭的擔憂。過去三個月，分析師對該公司全年淨利的普遍預期下降 13%，不過對營收的預期保持穩定。

自 3 月中旬公布以來，Adobe 一直在努力安撫投資人，在其年度高峰會上發布的 AI 相關產品以及 Acrobat AI Assistant 服務的定價資訊都收到正面的評價。

雖然這未能扭轉其股價跌勢，但還有其他正面因素。市場目前預估，Adobe 上季淨利成長 20%、營收成長近 10%。未來幾個會計年度，全年營收將以兩位數的速度成長，而自由現金流預估今年將成長 13%，明年可能加速至近 25%。

該股目前的預期本益比為 24 倍，低於長期平均。Adobe 股價近期的疲軟可能意味著其業績要突破的門檻很低。追蹤的華爾街分析師中，超過 75% 的人建議買進該股，而平均目標價則指向 30% 的上漲空間。

Brandes Investment Partners 的投組經理 Brent Fredberg 表示:「有很多軟體公司將在 AI 的競爭中掙扎，但從估值的角度來看，也有一些公司開始改變得有趣起來，市場可能會意識到，它們面臨的風險並不像之前想像的那麼大。」

Fredberg 說：「我們在意的是那些擁有大量客戶數據的公司，因為 AI 是數據密集型，而且這些公司擁有強大的資產負債表和財力，可以投資於自己的 AI 產品。」