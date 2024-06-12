伺服器不堪人數負荷大當機！GameStop股東大會延後召開
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-14 01:00
由於伺服器不堪人數負荷大當機，「迷因股」之王的遊戲零售商 GameStop 原定周四 (13 日) 召開的線上年度股東大延後召開，該公司表示待問題解決後會再次召開會議，時間也會盡快公布。
截稿前，GameStop(GME-US) 周四盤中股價上漲 7.97%，每股暫報 27.68 美元。
根據外媒報導，GameStop 原定在美東時間上午 11 點線上召開年度股東大會，然而該公司官網多次大當機，大部分人的頁面都出現無法顯示的錯誤訊息，經過近一個小時的失敗嘗試後，該公司表示待問題解決後，將再次召開會議。
目前有數以萬計的人湧入 Twitch、YouTube 和 X 頻道，以及小投資人的個人聊天室追蹤這場股東大會。
GameStop 表示，由於技術上的困難，股東無法參加會議，因此立即休會。據悉，該公司表示會盡快公布會議時間。
GameStop 的一名代表表示，伺服器似乎無法處理股東大會的流量，也無法處裡帳戶數量，目前技術團隊正在努力解決這個問題，並建議有興趣的人嘗試「每 5 到 10 分鐘」登入一次。
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