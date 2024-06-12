〈美股早盤〉5月PPI捎來通膨降溫喜訊 標普500、那斯達克指數走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-13 21:42

截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 130 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 1.7%。

美國勞工統計局 (BLS) 公布數據顯示，5 月 PPI 下滑 0.2%，創 2023 年 10 月以來最大單月降幅，遠低經濟學家預期的 0.1%，更不及 4 月前值 0.5%；按年來看成漲 2.2%，低於預期的 2.5% 與修正後前值 2.3%，儘管如此仍是 2023 年 4 月以來最大年增幅。

LPL Financial 分析師 Jeff Roach 認為，PPI 月增幅變化不穩定，但本月的報告仍應鼓舞市場。考慮到宏觀形勢，Fed 可能會在今年稍晚開始降息，但在開始降息之前，一些較為棘手的因素必須顯示出放緩跡象。

與此同時，同日公布的上周初領失業金人數升至 24.2 萬人，高於市場預期的 22.5 萬人，創下 9 個月以來新高，顯示就業市場在高利率環境下透露疲態。

Fed 已暗示計劃在 2024 年僅降息一次，透露決策者在維持借貸成本處於 20 多年來高點方面的鷹派立場。今年 3 月，官員曾預測今年將降息多達 3 次，但物價成長率仍頑固地高於央行設定的 2% 目標。

雖然負責制定利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員承認，在控制物價方面取得「適度」進展，然而有幾位委員先前表示，他們希望看到更多證據證明通膨率能持續降至 2 %，才會開始降息。

截至台北時間周四（13 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 5.43%，至每股 186.91 美元

特斯拉年度股東大會將於美國當地時間周四召開，會上將宣布兩項關鍵決議，其中就包括執行長馬斯克 560 億美元薪酬包方案是否投票通過，另一項也與之相關，即特斯拉公司註冊地是否從德拉瓦州遷至德州。馬斯克已提前發文宣布，特斯拉的兩項股東決議或以較大優勢獲得通過。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.10%，至每股 215.41 美元

根據外媒報導，蘋果和 OpenAI 達成的里程碑式的合作協議中，蘋果將不會直接向 OpenAI 支付任何現金，而是透過在數億台設備上推廣 OpenAI 的品牌和技術，為後者提供同等或更大的價值。例如，透過在數億台蘋果設備上推廣 ChatGPT，並將 ChatGPT 人工智慧助理整合到 iPhone、iPad 和 Mac 設備中。蘋果認為這對 OpenAI 的品牌和技術曝光度的價值等同或高於直接支付現金將 OpenAI 的。同時，雙方對於合作的財務細節守口如瓶。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 0.58%，至每股 185.80 美元

亞馬遜表示，它將以亞馬遜網路服務 (AWS) 積分的形式，向人工智慧 (AI) 新創公司投資 2.3 億美元。這是雲端供應商試圖從新興階段吸引 AI 客戶的最新例子。如果早期的生成式 AI 新創公司在 AWS 上建立自己的公司，這些積分將為其提供免費的運算能力、各種 AI 模型和基礎設施。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 PPI 年增率報 2.2%，預期 2.5%，修正後前值 2.3%

美國 5 月 PPI 月增率報 -0.2%，預期 0.1%，前值 0.5%

美國 5 月核心 PPI 年增率報 2.3%，預期 2.4%，修正後前值 2.5%

美國 5 月核心 PPI 月增率報 0.0%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國上周初領失業金人數報 24.2 萬，預期 22.5 萬，前值 22.9 萬

美國上周續領失業金人數報 182 萬，預期 180 萬，修正後前值 179 萬

華爾街分析：