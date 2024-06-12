台股改寫新高 集保結算所保管市值首度突破百兆元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-13 22:37

台股近日突破 22000 點大關、今年已漲逾 4000 點，集保結算所表示，在業務多元發展與市場行情頻創新高的帶動下，6 月 12 日總保管市值達 101.9 兆元，較去年底增加 19.4%，並創下史上最高紀錄。

集保結算所總保管市值中，台股總市值近 89 兆元，另包括 8 兆元的債票券保管及 5 兆元的跨境保管；董事長林丙輝表示，總保管市值突破 100 兆元歷史時刻，證明臺灣資本市場實力雄厚，具長期穩健與堅實韌性的特質。

林丙輝表示，今年適逢集保結算所成立 35 週年，一路走來共同見證我國資本市場的成長茁壯與多元發展，集保結算所將持續以守護民眾金融資產，提升市場運作效率，在資本市場邁向下一個里程碑時，扮演關鍵推手的重要後台。