〈陸港盤後〉滬指跌0.28% 國盛證券：短期內滬指可能會在3,000點關口拉鋸
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-13 16:47
中國 A 股市場三大指數周四（13 日）收盤同步走低，滬指盤中震盪回落，兩市成交額放大，場內近 3,500 股飄綠，國盛證券說，短期內滬指可能會在 3,000 點關口附近拉鋸。
滬指周四收盤跌 0.28% 報 3,028.92 點，深證成指跌 0.69% 報 9,206.24 點，創業板指跌 0.09% 報 1,777.79 點。兩市成交額合計人民幣 7,525 億元。
農業、物流、煤炭、石油、釀酒、房地產、銀行、醫藥等類股走低。
香港恒生指數周四收盤漲 0.97%，報 18,112.63 點，恒生科技指數漲 1.3%，報 3,739.14 點。
國盛證券表示，短期內滬指可能在 3,000 點關卡展開拉鋸戰，後市來看，若市場出現超預期利空因素，不排除滬指會考驗下方 2,900 點～2,950 點區間支撐力道。
中原證券指出，宏觀和市場監管利多政策預期依然較強，市場有望在關鍵點位得到支撐，未來股指總體預計將保持震盪格局，投資人仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。中原證券建議短線投資人關注汽車、文化傳媒、半導體、通訊設備、煤炭等行業的投資機會。
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