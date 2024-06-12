〈陸港盤後〉滬指跌0.28% 國盛證券：短期內滬指可能會在3,000點關口拉鋸

國盛證券表示，短期內滬指可能在 3,000 點關卡展開拉鋸戰，後市來看，若市場出現超預期利空因素，不排除滬指會考驗下方 2,900 點～2,950 點區間支撐力道。

中原證券指出，宏觀和市場監管利多政策預期依然較強，市場有望在關鍵點位得到支撐，未來股指總體預計將保持震盪格局，投資人仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。中原證券建議短線投資人關注汽車、文化傳媒、半導體、通訊設備、煤炭等行業的投資機會。