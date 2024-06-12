登上熱搜！人民幣1萬買的LV包 在歐洲免費修 在中國收2,400元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-14 07:37

「LV 售後歐洲免費國內收 2,400」的話題周四（13 日）登上熱搜，引發中國網友熱議。

2019 年 7 月，杜先生花人民幣 1 萬元在義大利米蘭買了一款 LV 包，僅用了幾個月，肩帶邊緣就開始脫落。杜先生說，因為疫情擱置了售後服務，去年他把包送到深圳門市，被告知損害屬於人為問題，需要支付 2,400 元維修費。

最終，他同意支付，但經過了 10 個月，包仍然沒能修好。

最近杜先生在歐洲旅行，帶著包咨詢了當地多家 LV 門市，幾家門市的人員都表示，可以免費維修，且全球售後應該遵循同一個標準。

他帶著一肚子氣，回國後再次和 LV 中國協商，但他依然被拒絕。杜先生說：「歐洲的國家，他們都是可以進行更換的，為什麼到了我們中國就不可以，給我的感覺就是非常高傲。」

據《中新經緯》周四報導，LV 客服人員對此表示，消費者需要帶著包和小票去門市檢查，經過現場評估之後，得出修理方案，才能確定是收費還是免費維修。對於海外售後如何規定，以及規定是否與中國國內相同，他們並不清楚。

此外，據浙江廣電《1818 黃金眼》報導，近期騰女士反映她在法國機場買了一雙 LV 的鞋子，回到國內還沒下飛機就發現了問題，想在杭州專賣店售後，卻遇到了困難。

騰女士說：「LV 大家都知道，是一個全球的企業，為什麼不支持全球聯保呢？這其實是一個悖論。而且當時店鋪我問他們，我說我是法國買的，他說沒有問題，只要你有票據，都是可以支持走售後，走維修的。現在就是不給維修，也不給換。」

中國農業大學人文與發展學院法律系副教授李玉梅說：「其實最早奢侈品在國內寫的就是一經售出，概不退貨，這樣的標識，所以在中國早就有這樣的現象，過去沒有引起足夠的注意。雙重標準這個問題，首先是形式上的，而實際上，這個雙重標準在法律的規定性上有一些差異。」