亞洲股市第二季看漲！Bernstein：中國市場展現韌性、警告台灣漲勢恐過熱

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-09 13:00

‌



投資機構 Bernstein 近日發布報告，對 2025 年下半年亞洲股市前景持續看多，並指出外資流入增加、獲利改善、更寬鬆的政策環境，將成為推動市場上行的三大主因。

Bernstein看好亞洲股市表現。(圖：Shutterstock)

伯恩斯坦指出，除日本外的亞洲股市在 2025 年上半年的表現已超過美國股市，並且很可能在今年剩餘時間內維持這股動能。

‌



儘管年初受到美國總統川普貿易關稅政策的影響，亞洲股市一度面臨壓力，但進入第二季後出現強勁反彈，評價回升至接近多年高點。

中國與香港股市韌性強、台灣面臨修正壓力

Bernstein 對中國股市持謹慎態度，並給予「中立」評級。Bernstein 指出，儘管中國和香港股市持續面臨地緣政治與總體經濟逆風，但今年以來仍展現出相當的市場韌性。

不過，Bernstein 也強調，由於中國仍面臨宏觀經濟疲弱、外資興趣不足、企業獲利下修與缺乏明確政策支撐等問題，對中國股市維持「中立」評級仍具合理性。

Bernstein 也提到，新加坡和香港仍具有吸引力，但認為這兩個市場更適合價值投資和高收益投資。

在台灣股市部分，Bernstein 則發出警訊，指出台股近期漲勢可能過熱，尤其是外資流入高峰已過，可能為後市帶來修正壓力。

Bernstein 看好南韓與印度

相較之下，Bernstein 看好南韓股市與印度股市的長期表現。

Bernstein 指出，南韓 KOSPI 指數上半年上漲超過 30%，為亞洲表現最佳市場，建議「加倍押注韓國股市」。外資雖於 5、6 月大量湧入，但預期資金動能仍可延續，加上南韓政局穩定，有利投資信心回升。

至於印度市場，Bernstein 則認為，其企業獲利回升與對高速經濟成長的正面預期將繼續支撐市場，惟提醒投資人警惕 Nifty 50 指數逼近歷史高點，市場估值開始偏高。