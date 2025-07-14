〈走進中國〉消失的證券經紀人去哪了？7年從9萬人到僅2.5萬人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-14 05:00

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證券經紀人這一角色正在慢慢淡出中國證券業。

證券經紀人這一角色正在慢慢淡出中國證券業。（圖：Shutterstock）

「以前高峰的時候，我們團隊有 10 多個經紀人，現在只剩下 3 個人了，有一些人年紀大退休了，還有一些人覺得不好做，就轉崗做其他業務了。」華南一家中型券商營業部人士如此描述。

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這感受並非個例。數據顯示，2018 年初，中國證券業擁有 9.05 萬證券經紀人，到了 2024 年底，人數已經減至 2.88 萬人。步入 2025 年，降低趨勢依然明顯，最新證券經紀人數量僅 2.5 萬人。

根據中證協官網和東方財富 Choice 的數據，在具有統計價值的 91 家券商中，目前僅有剛剛完成合併的國泰海通證券，以及具有龐大分支機構的方正證券，還擁有人數超過千人的證券經紀人。

據《財聯社》報導，多位券商人士提到，主要有四個原因與方向：

一是隨著行業生態變化，證券經紀人漸轉營銷序列，從委托代理角色成為全日制合約的客戶經理。

二是財富管理轉型不斷深化，人員結構開始調整，經紀人轉型為投顧變成大勢所趨。

三是一部分早年進入證券行業的經紀人，由於年齡原因，迎來一波退休潮，逐漸退出證券行業，這是經紀人數大減的一個重要原因。

四是經紀人離開行業，另謀出路，尤其是傭金率持續下滑，導致靠傭金分成的經紀人難以為繼。

從填單員到資產管家，證券經紀人的迭代史，正是中國資本市場從粗放發展走向精細化服務的生動註腳。

目前來看，證券經紀人的管理還在收束。

不少券商計劃取消證券經紀人這一角色，並將把經紀業務團隊全部轉為客戶經理團隊或者投顧，已有頭部券商如此踐行。

一方面，券商通過業務架構調整、數位化賦能、金融商品創新等途徑向買方投顧轉型，持續推進財富管理轉型之下，「全員投顧」的理念愈發深入。

另一方面，近年來與證券經紀人有關的罰單已不在少數，監管對券商合規管理已格外趨嚴，取消證券經紀人崗位，可以有效降低公司合規風險。

不少券商人士說，在他們看來，證券經紀人這一角色在不久的未來將會退出歷史的舞台。他們提到，當前業務模式不斷變革與升級，傳統證券經紀人角色，職能和服務方式已經難以滿足市場需求，券商不得不重新審視和調整服務團隊的結構。這種變化進一步加速證券經紀人邊緣化。