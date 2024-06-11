〈美股早盤〉美5月CPI報喜提振今年降息預期 主要指數開高走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-12 21:41

美股主要指數周三 (12 日) 開高，最新數據顯示美國通膨降溫，支撐聯準會 (Fed) 今年降息的押注，美債殖利率、美元指數雙雙走低。另外，Fed 稍晚公布最新利率決策與 Fed 主席鮑爾的會後記者會將成市場焦點。

截稿前，道瓊工業指數漲近 280 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲逾 230 點或近 1.4%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲逾 2%。

美國勞工統計局 (BLS) 公布數據顯示，5 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增 3.4%，低於經濟學家預期的 3.5% 與前值 3.6%，創下 3 年來新低；按月來看成長 0.2%，也低於市場預期與前值的 0.3%。

另外 5 月 CPI 年增 3.3%，也低於經濟學家預期和前值的 3.4%；按月來看成長 0%，低於經濟學家預期的 0.1% 與前值 0.3%。

美國通膨持續回落，5 月數據全面降溫，交易員重新完全消化 Fed 在 11 降息的可能性，預估今年內會降息 1 碼 (25 個基點) 兩次，另外還將 9 月降息的機率上調至 72%。

此次 CPI 報告是在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布利率決策前幾個小時發布，外界普遍預估 Fed 將連續第七次維持利率不變，同時將發布最新的點狀圖和經濟預測摘要測(SEP)。

有分析認為，美國經濟加速成長的同時，通膨也在放緩，若按照 Fed 期望的繼續發展下去，Fed 在 9 月降息機率大。

截至台北時間周三（12 日）21 時許：

焦點個股：

福特汽車 (F-US) 早盤股價上漲 1.53%，至每股 12.29 美元

繼去年宣布裁員 1,100 人後，福特周三宣布計劃在其位於西班牙瓦倫西亞 (Valencia) 的組裝廠進一步裁員最多 1,600 人，這是該公司在兩年內宣布的第二輪裁員。福特盤前股價一度上漲 0.17%，每股暫報 12.13 美元。

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤股價下跌 0.45%，至每股 251.67 美元

聯邦快遞周三表示，由於貨運需求疲軟，因此計劃在歐洲裁撤 1,700 至 2,000 名後勤人員。此次裁員將持續 18 個月，預料法律費用和資遣費相關稅前成本為 2.5 億至 3.75 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.21%，至每股 209.65 美元

Kantar BrandZ 周三公布的全球排名顯示，美國科技公司蘋果成為首個品牌價值突破 1 兆美元的品牌，比去年成長 15%。Kantar 表示，2024 年這家 iPhone 製造商連續第 3 年保持全球最有價值品牌的桂冠，其次是 Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌的 7530 億美元和微軟 (MSFT-US) 的 7130 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 CPI 年增率報 3.3%，預期 3.4%，前值 3.4%

美國 5 月 CPI 月增率報 0.0%，預期 0.1%，前值 0.3%

美國 5 月核心 CPI 年增率報 3.4%，預期 3.5%，前值 3.6%

美國 5 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析：

Carson Group 分析師 Sonu Varghese 表示，5 月 CPI 和核心 CPI 均弱於預期，顯示通膨正在降溫，Fed 有望今年開始降息，第一次降息可能會在 9 月份，尤其是在失業率達到 4% 並有進一步上升風險的情況下。