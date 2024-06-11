EIA報告顯示上周原油庫存意外增加 國際油價回吐漲幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-13 00:00

美國能源資訊署 (EIA) 周三 (12 日) 表示，美國上周原油庫存意外上升，主要受到進口原油數量躍升推動，與此同時燃油庫存也有所增加。消息傳出後，國際油價回吐稍早漲幅。

EIA 表示，截至 6 月 7 日當周原油庫存增加 370 萬桶至 4.597 億桶，而市場預期為減少 100 萬桶。另外美國原油進口量每日增加 256 萬桶，達到 2019 年 8 月以來新高，商業原油進口量創下 2018 年以來新高，西岸進口量為 2022 年以來新高。

數據公布後，國際油價雙雙回吐稍早漲幅。截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨漲幅收窄至 0.27%，至每桶 82.14 美元；7 月到期的西德州原油漲幅收斂至 0.19%，至每桶 78.05 美元，稍早兩原油期貨每桶價格均漲逾 1 美元。

另一方面，EIA 報告顯示美國上周原油出口量減少 131 萬桶至 319 萬桶。獨立能源分析師 Tim Evans 表示：「就報告來看，美國傾向進口重質原油，出口輕質原油。」

與此同時，美國原油進口量猛增之際，來自墨西哥的重質原油日運量增加 44.9 萬桶至 98.7 萬桶，創 7 個月來新高。而從加拿大進口的原油每日攀升至 20.6 萬桶，至每日近 400 萬桶，主因是擴建後的管線在 5 月啟動增加運往西岸的原油量。

另外，截至 6 月 7 日當周，煉油廠原油加工量每日減少 9.7 萬桶、煉油廠利用率當周下降 0.4 個百分點至 95%。

其他庫存方面，美國汽油上周庫存增加 260 萬桶至 2.335 億桶，增幅高於分析師預期的增加 90 萬桶；包括柴油和熱燃油在內的餾分油增加 90 萬桶至 1.234 億桶，低於分析師預期的增加 160 萬桶。