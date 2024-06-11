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福特擬裁撤西班牙組裝廠員工1600人

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-12 20:27

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福特擬裁撤西班牙組裝廠員工1600人(圖：REUTERS/TPG)

繼去年宣布裁員 1,100 人後，福特周三 (12 日) 宣布計劃在其位於西班牙瓦倫西亞 (Valencia) 的組裝廠進一步裁員最多 1,600 人，這是該公司在兩年內宣布的第二輪裁員。

截稿前，福特 (F-US) 周三盤前股價上漲 0.17%，每股暫報 12.13 美元。

福特在西班牙工廠的發言人表示，公司向公會表示計劃永久裁撤 600 人，同時願意就可能重新雇用另外 1,000 人的問題進行談判，因為該公司計劃從 2027 年開始提高該工廠產量。據了解，福特的瓦倫西亞廠約有 4,700 員工。

該名發言人說：「一個臨時的解決方案可以協商 (另外)1,000 人招聘，以彌補新車開始生產前的空窗期。」

福特上月表示，將從 2027 年開始在位於瓦倫西亞地區阿爾穆薩費斯 (Almussafes) 的工廠生產一款新型混合動力車，將出口歐洲和其他市場。西班牙工業部當時表示，福特的目標是每年生產 30 萬輛這輛新車。

福特近年來放棄了其他車型，現在只在該工廠組裝 Kuga 運動休旅車 (SUV)。
 

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福特裁員瓦倫西亞西班牙汽車製造商產業

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