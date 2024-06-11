鴻海啟動ESG第三方稽核 首波中國、印度8廠區完成調查

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-12 18:00

鴻海 (2317-TW) 去年底正式啟動第三方 ESG 稽核機制，耗時六個月完成跨集團各法人的 ESG 第三方稽核，涵蓋中國大陸、印度共八個廠區及法人單位，透過此次調查，確認員工權益 (含強迫勞動)、環境、企業倫理規範、供應鏈管理、管理體系皆無重大隱患，也盤點出各廠區風險係數，並著手逐步改善。

鴻海表示，此次跨國的稽核計畫，由永續推動辦公室首次主動規劃、委請專業外部機構 BSI、LRQA (前身為 ELEVATE) 組成稽核團隊，總共 18 位審核員均通過第三方考核、具企業社會責任審核經驗及資質，深入集團廠區營運各個層面，檢視 ESG 管理流程，除了中國、印度外，今年也將執行東南亞、歐美等海外廠區的風險評估，辨識需進行第三方稽核的重點事業單位，規劃下一波稽核行動。

本次稽核自 2023 年 12 月展開，範圍包含位於鄭州、成都、觀瀾、衡陽、Andhra Pradesh 邦、Tamil Nadu 邦事業單位，涵蓋的員工數超過 20 萬人；稽核團隊針對勞工人權、職業安全衛生、環境、供應商管理等相關議題的管理程序文件紀錄及執行狀況逐一檢視，前後總共耗時六個月的規劃以及跨國實體訪查，抽查 900 多個不同職位，包括與直接、間接員工進行個人及團體訪談。

本次調查，中國大陸地區採用電子產業通用的 RBA VAP 7.1 標準；印度地區則是融合各產業 (含電子) 的 ERSA 3.0 標準，透過第三方稽核，確認集團在員工權益 (含強迫勞動)、環境、企業倫理規範、供應鏈管理、管理體系皆無重大隱患，整體缺失總共 144 項，其中健康與安全、勞動條件缺失佔多數，目前 ESG 團隊已針對其中 49 項改善完成，其他項目也持續追蹤改善中。

另外，環境、倫理規範、供應鏈管理則是有零星的待改善事項，在重點廠區盤查出需優先改善項目，包括緊急出口不足、疏散通道不暢、出口標誌管理及維護、疏散照明燈管理及維護等，由於涉及員工安全的緊急應變項目，鴻海集團也立即啟動改善計畫，並已完成改善，力求做到保障員工安全與權益的公司最高原則。