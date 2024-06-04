〈COMPUTEX〉劉揚偉攜手黃仁勳宣布 鴻海將在高雄建GB200先進算力中心

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-04 14:33

輝達 (NVDIA)(NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳今 (4) 日參訪鴻海 (2317-TW) 集團旗下鴻佰科技展位，鴻海董事長劉揚偉也在現場宣布，將攜手輝達在高雄軟體園區建置以超級晶片 GB200 伺服器為核心的先進算力中心。

根據鴻海規劃，高雄先進算力總計 64 櫃 GB200 NV72 ，共 4608 顆 GPU 的算力，預計 2026 年完工，劉揚偉表示，未來算力除了自用外，也會以租賃給供應鏈合作夥伴使用。

劉揚偉進一步指出藉由輝達強大的 AI 技術，驅動鴻海三大平台服務，雙方也將持續深化在 AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作，透過鴻海龐大的製造規模，展現 AI 所帶來的強大競爭力。