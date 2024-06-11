國營事業油電糖水聯合徵才826名 起薪42K至45K
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-12 15:39
經濟部今（12）日公布，所屬事業機構 113 年招考 826 名新進職員，於 113 年 6 月 12 日公告甄試簡章，一律網路報名，報名期間自 113 年 6 月 19 日至 113 年 7 月 2 日，10 月 13 日初試，於臺北、臺中、高雄及花蓮四地舉行，起薪 42K 至 45K。
經濟部為加速所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，將於 113 年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定 826 名。
甄試簡章於 113 年 6 月 12 日上網公告，台糖、台電、台灣中油及台水等 4 家公司對外招考，共 826 名，一律採網路報名。自 113 年 6 月 19 日至 113 年 7 月 2 日，10 月 13 日初 (筆) 試，於臺北、臺中、高雄及花蓮四地舉行。
目前各公司起薪約每月新臺幣 4 萬 2 仟元至 4 萬 5 仟元間；如工作表現優異考核成績優良者，預估進用後第 5 年，每月支薪最高上看新臺幣 6 萬 2 仟元，依各所分發之公司規定辦理。如有調整，依調整後薪給標準辦理。
本次甄試共計招考 23 個類別，類別名稱及錄取名額詳列如下，另本甄試於初 (筆) 試放榜前，如有臨時出缺，得增列錄取名額：企管 129 人、人資 9 人、財會 31 人、資訊 38 人、圖書資訊 4 人、統計資訊 3 人、政風 4 人、法務 5 人、地政 19 人、土地開發 4 人、土木 67 人、建築 11 人、機械 102 人、電機 244 人、儀電 56 人、環工 15 人、職業安全衛生 15 人、畜牧獸醫 3 人、農業 8 人、化學 10 人、化工製程 39 人、地質 7 人、地球物理 3 人。
各類別詳細應考資格、考試科目及其他事項請參閱甄試簡章，為響應環保、節能減碳，不另販售紙本簡章，請有意報考者自行上網查閱 https://www.moea.gov.tw/。
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