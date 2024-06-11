國營事業油電糖水聯合徵才826名 起薪42K至45K

本次甄試共計招考 23 個類別，類別名稱及錄取名額詳列如下，另本甄試於初 (筆) 試放榜前，如有臨時出缺，得增列錄取名額：企管 129 人、人資 9 人、財會 31 人、資訊 38 人、圖書資訊 4 人、統計資訊 3 人、政風 4 人、法務 5 人、地政 19 人、土地開發 4 人、土木 67 人、建築 11 人、機械 102 人、電機 244 人、儀電 56 人、環工 15 人、職業安全衛生 15 人、畜牧獸醫 3 人、農業 8 人、化學 10 人、化工製程 39 人、地質 7 人、地球物理 3 人。



各類別詳細應考資格、考試科目及其他事項請參閱甄試簡章，為響應環保、節能減碳，不另販售紙本簡章，請有意報考者自行上網查閱 https://www.moea.gov.tw/。