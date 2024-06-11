台灣登美第11大債主 00687B單周吸金超過40億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-12 21:05

台灣人有多愛美債？根據美國財政部公布外國持有美債金額，台灣以持有 2590 億美元登上美國第 11 大債主，美債殖利率從去年 10 月底彈升到 Fed 最後一次升息以來最高水準約 5% 之後，市場資金湧進長天期美債 ETF 搶便宜。

其中，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 今年以來規模已增加新台幣 758 億元，最新規模突破新台幣 1561 億元，規模成長 94%，上周 (6/3~6/7) 即增加 40 億元，因下周 (6/20) 即將除息，許多人趁機卡位領息契機，國泰投信提醒需在 6/19 最後買進日前持有，才能參與此次配息。

國泰 20 年美債基金經理人江宇騰指出，美國聯準會自 2022 年 3 月首次升息以來，00687B 市價即從 40 元以上跌落到最低 27 元，價格近乎來到六折左右，遠低於多年來的平均價位，讓市場大撿便宜，近期則在 30 元左右盤旋，建議投資人留意債券殖利率分批布局債券 ETF。

以 00687B 追蹤的「彭博 20 年期 (以上) 美國公債指數」來看，指數平均到期殖利率約在 4.5%，平均存續期間約 16.81 年 (6/11)，以目前殖利率仍高、價位便宜的情況來說，算是相當適合投入的區間，00687B 為每季配息，享有穩健息收，未來降息開啟後的資本利得更深具爆發力。

江宇騰進一步說明，針對市場關切的降息時間點，可以看到最新數據指出，5 月美國非農就業人數大增 27.2 萬人，遠高於法人預期，就業市場成長強勁，美國 10 年公債殖利率再彈升至 4.4%，聯準會降息時程預期會再向後遞延。