鴻海5月營收5501億元創同期高 前5月重返成長 將於7/2除息

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-05 16:10

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 5 月營收 5501.57 億元，月增 7.68%、年增 22.06%，創同期新高；累計前 5 月營收 2.38 兆元，年增 1.73%，扭轉今年以來衰退趨勢；鴻海也公告，將於 7 月 2 日除息、7 月 31 日發放股利。

展望第二季，鴻海表示，雖屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，原先預估營運展望將呈現季增、年增的表現，但因 AI 伺服器產品需求高於預期，目前第二季的能見度將有望優於先前預期。

鴻海表示，5 月四大產品類別月對月表現來看，「電腦終端產品類別」受惠於新產品上市而有強勁成長，「雲端網路產品類別」因 AI 雲端產品拉貨動能增加，也有顯著成長；「元件及其他產品類別」及「消費智能產品類別」則約略持平。

年對年來看，鴻海表示，「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」強勁成長、「消費智能產品類別」及相較去年約略持平。