〈AWS深耕台灣〉15年內估斥資數十億美元 在台推出基礎設施區域

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-12 16:03

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下公司 Amazon Web Services(AWS) 今 (12) 日宣布，將於 2025 年初在台灣推出 AWS 基礎設施區域 (Region)，意即將在台灣投資大規模的資料中心，未來客戶可以直接使用台灣 Local Zone 與 Region，不需要再連接至海外 Region；此外，AWS 也計畫未來 15 年內在台灣投資數十億美元。

AWS 台灣暨香港總經理王定愷看好，台灣基礎設施區域 (Region) 建立後，將可以與 AWS 在全球部署的據點連成一張大網，可協助台灣企業走出海外，且由於是本地機房，可提供更低延遲的服務，又可確保資料在本地存儲，對於醫療、金融等受監管產業，具有更高投資效益。

AWS 指出，Region 是由三個或以上可用區域 (Availability Zones, AZ) 組成，且每個可用區域都是獨立且位於不同地理位置的基礎設施，意即會在台灣至少選定三個地點設置大型資料中心，至於設置在那些縣市，王定愷補充，由於客戶資料具高機密性，因此不會透露設置在哪些地方。

此外，可用區域彼此間不僅具有足夠遠的距離可以確保客戶業務的連續性，又具備足夠近的距離為同時使用多個可用區域的高可用性應用程式提供低延遲。每個可用區域都有獨立的供電、冷卻和物理安全措施，並透過冗餘、超低延遲的網路來連接。注重高可用性的 AWS 客戶可以將應用程式設計在多個可用區域運行，以獲得更高的容錯能力。

AWS 基礎設施服務副總裁 Prasad Kalyanaraman 表示，AWS 致力於提供最高等級的安全性和韌性，幫助各種規模、各個產業的客戶加速數位轉型。台灣新的 AWS 區域將助力企業和組織充分發揮雲端的潛力，透過運算、儲存、資料庫、分析、機器學習 (ML) 和 AI 等 AWS 技術，推動創新並改變企業和機構服務客戶的方式，公司期待幫助台灣的客戶和合作夥伴利用位於台灣的資料中心，運用雲端支援的應用程式提高生產力、加速業務成長和創新，同時享受更低延遲。

行政院院長卓榮泰表示，很感謝 AWS 為本地和國際企業提供多元、創新的雲端服務。台灣在半導體、資通訊等領域有相當完整的產業群聚及優勢。政府期盼 AWS 在台灣的新區域將可望創造雙贏、共榮、永續的未來，進而帶動相關產業鏈、創造優質就業、促進永續發展。