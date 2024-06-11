〈財委會質詢〉金管會：虛擬資產交易4階段納管 專法草案明年6月前報院

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-12 13:24

金管會主委彭金隆今 (12) 日赴立院財委會進行專題報告，將分四階段漸進納管虛擬資產及交易業務事業 (VASP)，VASP 同業公會將於明 (13) 日成立，後續將制定自律規範並加入罰則以強化自律，金管會預計今年 12 月底前，研提虛擬資產管理專法條文草案，後續辦理法規預告及舉行公聽會，明年 6 月前將專法草案報院。

彭金隆表示，虛擬資產交易具匿名、跨境及不易追蹤之性質，容易成為詐騙活動的溫床，因此各國已開始加強監管，以防止 VASP 淪為不法利用工具。

彭金隆指出，許多詐騙廣告都是來自一些社群網路平台，因此，金管會積極與對方溝通，同時加強宣導，希望未來民眾警覺性越來越高，提升全民防詐免疫力。

金管會被行政院指定擔任「具金融投資或支付性質」虛擬資產之主管機關，因此，有先行針對重要部分進行納管。

立委問及，未來監理態度是開放還是保守？彭金隆表示，這要從兩個面向來看，各國都是先從洗錢防制開始，當產業開始成形，國際上也出現競爭情況，台灣就要注意這樣的情況，台灣過去有很好的科技實力，假設這是未來很重要的趨勢，我們也要持續關注。

彭金隆強調，未來專法的面向當然是以安全、保護消費者為主，同時也要注意市場的發展。

台灣央行總裁楊金龍日前談及 CBDC (中央銀行數位貨幣)，他表示，還在研究階段，需要更多時間，最少 3 年以上，並強調科技越進步越要小心，比特幣等基本上屬性為虛擬資產、而非貨幣，央行本於職責，須對投資人提出警示，虛擬資產價格有漲有跌，應留意當中的風險。

關於數位貨幣，台灣金融環境適合何種情境？彭金隆說，虛擬資產絕對有其獨特優勢，但缺點也非常多，未來還是要持續演進，觀察發展趨勢。