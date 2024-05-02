AWS生成式AI助理Amazon Q正式啟用 獲豐田等大廠採用

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-02 17:07

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services(AWS) 今 (2) 日宣布，生成式 AI 助理 Amazon Q 正式啟用，將協助客戶充分利用公司內部資料，並加速軟體開發，目前已經獲日本汽車大廠豐田 (TOYOTA) 等業者採用。

AWS 說，Amazon Q 不僅可以生成極為準確的程式碼，還具備測試、除錯以及多步驟規劃和推論能力，能夠執行如 Java 版本升級等各種程式碼轉換，並根據開發人員需求建立新程式碼。此外，

Amazon Q 透過連接企業資料庫，可以具邏輯地總結資料、分析趨勢並執行資料對話，以便員工獲取公司政策、產品資訊、業績結果、程式碼庫、員工資訊等商業資料。

同時，Amazon Q Apps 也正式開通，全新且強大的功能使員工能夠基於公司資料快速建構客製化的生成式 AI 應用程式，員工只需用自然語言描述他們想要的應用程式類型，Amazon Q Apps 即可迅速生成滿足其需求的應用程式，幫助員工簡化並自動化日常工作流程，提升工作效率和便利性。

AWS AI 和資料全球副總裁 Swami Sivasubramanian 表示，Amazon Q 為現今市場上最強大的生成式 AI 助理，其擁有領先業界的準確度、先進的代理能力和一流的安全性。這些優勢不僅大幅提升開發人員的工作效率，也加快業務用戶的決策過程。

AWS 自從在 re:Invent 大會上宣布推出此項服務以來，開發人員和業務用戶的生產力顯著提升，初步資料顯示，Amazon Q 可以提高員工逾 80% 的工作效率，未來也計畫持續推出新功能，看好效率提升的趨勢將繼續。

現在，開發人員只有將大約 30% 或更少的時間用於程式設計，其餘時間則花在執行單調且重複的工作上。這些工作包括從網路各處蒐集最佳實踐，透過文件、論壇以及與同事交流來學習運作原理。開發人員還需要管理基礎設施與資料、排除故障、解決錯誤並了解營運成本。

另外，在客戶轉換專案時，還需花時間學習現有程式碼庫以掌握其程式設計邏輯。開發人員需要測試與重構程式碼，還要升級、除錯和優化應用程式，以及執行漏洞掃描和即時安裝必要的安全修復來確保安全性。企業希望減少開發人員在瑣事上花費的時間，將更多精力用於創造獨特的用戶體驗，同時加快部署速度。

Amazon Q 可以協助開發人員和 IT 專業人員完成各種任務，從程式設計、測試和升級應用程式，到排除故障、執行安全掃描和修復，以及優化 AWS 的雲端資料。Amazon Q 提供了先進且客製化的生成式 AI 功能，包括最準確的程式設計建議，幫助開發人員更快、更安全地建構應用程式。

AWS 客戶目前已有黑莓 (BlackBerry)、英國電信集團 (BT Group) 和豐田 (Toyota) 正在使用 Amazon Q 來提高開發人員的工作效率並加快組織內的創新。在能夠提供多行程式碼建議的助理中，Amazon Q Developer 擁有業界最高的程式碼接受率。英國電信集團最近透露，他們接受了 37% 的 Amazon Q 程式碼建議，而澳洲國民銀行的程式碼接受率更高達 50%。