陸5月車市較前一月成長降價車款遽減 專家：價格戰暫時結束了

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 14:24

最新數據顯示，中國 5 月全國乘用車產量年增 0.3% 至 199.7 萬輛，月增率 0.5%，較去年歷史同期高點 199 萬輛高出 0.7 萬輛，再創史上新高，但在銷售表現方面，中國 5 月銷量年減 1.9% 至 171 萬輛，月增率 11.4%，今年累計銷量年增率 5.7% 至 807.3 萬輛，其中新能源汽車產銷呈明顯恢復態勢，5 月新能源車市場零售 80.4 萬輛，年增率 38.5%，月增率 18.7%。

根據《21 世紀經濟報道》報導，中國全國乘聯會秘書長崔東樹周二 (11 日) 說，雖受公休日錯月、上年同期基數較高等影響，但隨著國家「以舊換新」政策實施、北京車展拉動消費熱情、各地祭出相應政策，加上車市新品價格戰階段性降溫，保價回購政策進一步消除使用者顧慮，重量級企業的重大產品發佈帶動產品供給穩定預期，原先觀望的消費者熱情被激發，5 月全國新能源乘用車市場進入相對較好的發展階段。

具體而言，中國自主品牌 5 月銷量達 98 萬輛，年增與月增率均達 12%，當月自主品牌國內零售市佔率為 57.6%，較一年前成長 7.3 個百分點，但主要合資品牌和豪華車市場均呈年減、月減態勢。中國主流合資品牌 5 月銷量年減 21% 至 49 萬輛，年增率 8%，豪華車年減 3% 至 24 萬輛，月增率 19%。

在價格戰越演越烈下，豪華車品牌跟合資品牌短期內也開始利用「以價換量」的策略與中國車廠競爭。一位 BMW 銷售人員指出，目前多款燃油車和新能源汽車都有不同幅度的優惠，像是 i3 可享 15 萬人民幣左右的優惠，裸車價為 20.5 萬人民幣，燃油車則優惠 10 萬人民幣左右。

根據銷量排行榜，合資品牌銷量下滑趨勢明顯，一汽大眾和上汽大眾 5 月銷量分別年減 17.5% 和 11.9%，廣汽豐田年減 10.2%，豐田在中國另一合資品牌一汽豐田更跌出銷量前十名位置。比亞迪和吉利市佔率繼續位列第一和第三，吉利年增率更超過 30%

崔東樹指出，今年 2 到 4 月消費者消費預期偏弱，對價格呈持續觀望狀態，抑制春季車市啟動。隨著 4 月底政策執行細則的推出，積蓄的消費購買力在 5 月有所釋放，推動新能源汽車『紅 5 月』行情。5 月車購稅優惠政策退出前的搶上牌因素，也促進新能源車市的持續成長。

值得一提的是，5 月新能源汽車國內零售滲透率 47%，較去年同期的 33% 提升 14 個百分點，其中主流合資品牌中的新能源汽車滲透率僅 7.5%，自主品牌則是前者的約 10 倍，達到 71.2%; 豪華車中的新能源車滲透率 28.4%。

中國汽車業今年仍以價格戰拉開序幕，新能源汽車滲透率快速提升，傳統燃油車市佔率逐步縮小。中國國際貿易促進委員會汽車行業委員會會長、中國國際商會汽車行業商會會長王俠說，市場經濟環境下，價格戰是最常見的競爭手段，完全不打價格戰是不可能的，但只會打價格戰也是沒有未來的。

崔東樹指出，今年前 5 月車輛降價規模超過去年的九成，更超越前年，2 月到 4 月降價車款分別達 29 款、49 款和 54 款。

持續競爭下，中國汽車產業獲利率加速下滑，根據中國乘聯會統計，今年前 4 月中國汽車業獲利率僅 4.6%，低於工業企業 5% 的平均獲利率。

業內人士表示，一個產業的發展不能只看量的成長，過低利潤將影響整個產業的研發和創新。各大車廠未來不應只以價格取勝，而是要多面向參與市場競爭，全方位比拼產品品質、性能、技術和品牌等。

但值得一提的是，崔東樹認為，5 月降價車款僅 10 款，這代表降價潮暫時結束，市場逐步重回促銷增量的常態化競爭局面。