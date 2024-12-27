提前10年！金融時報：陸車廠電動化進程速度 其他國家根本無法比

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-27 09:50

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多家研究機構最新預測，2025 年中國電動車銷量將首次超過燃油車，比預期提前 10 年達成這一歷史性拐點，沒有任何國家能在汽車電動化進程方面與中國相比。中國在 2020 年制訂了 2035 年新能源汽車滲透率超過 50% 的目標。

《金融時報》報導，瑞銀、滙豐、晨星和 Wood Mackenzie 最新估計，到 2025 年，包括純電和插電混合在內的中國電動車銷量將年增約 20% 至 1200 萬輛以上，超過國際預測和官方目標，較 2022 年的 590 萬輛增逾一倍，傳統動力汽車銷量將下滑逾 10% 至不到 1100 萬輛，較 2022 年的 1480 萬輛萎縮近 30%。

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歐美電動車銷量成長則將放緩，反映出歐美傳統車廠對新技術的接受速度緩慢、政府補貼的不確定性以及針對中國進口汽車的保護主義抬頭。

Wood Mackenzie 再生能源研究主管 Robert Liew 分析指出，中國達成電動車里程碑，標誌著中國在國內技術開發及確保電動車及電池所需關鍵資源的全球供應鏈方面取得成功。中國電動車產業規模意味著製造成本和售價大幅降低。「中國想讓一切都電氣化。 沒有哪個國家能與中國相比。 ”

上述投行與研究機構均認為，未來十年，傳統內燃機汽車在中國市場將進一步萎縮。中國電動車行業快速崛起，已經對美日德老牌車廠構成威脅。

根據上海顧問業者 Automobility 數據，今年中國電動車市場實現近 40% 的年增表現，外國車廠市佔率則降至 37% 的歷史低點，遠低於 2020 年的 64%。

數據還顯示，老牌車廠在電動車上的推新能力遠不如中國車廠。晨星股票分析師 Vincent Sun 指出，包括福斯在內幾家跨國車廠預計要到 2025 年底或 2026 年才會在中國推出主要的新型電動車款。

滙豐估計，中國車廠打算在今年第四季推出約 90 個新車款，大約每天一款，其中近 90% 是電動車。

滙豐駐北京資深分析師丁玉倩則指出，隨著業內整合，激烈競爭料將「擠出」更多參與者，但儘管內部競爭激烈，長期發展方向很明確，即中國電動車勢不可擋。

根據瑞銀去年一份報告，到 2030 年，中國車廠的全球市佔率料將增加近一倍至 33%。

華創證券則預估，儘管 2025 年中國汽車出口增速將放緩，但出口量仍可能年增 14% 至 558 萬輛以上。