仍輸燃油車！去年陸新能源車銷量年增41% 專家：今年Q2將全面超越燃油車

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-10 10:00

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最新數據顯示，2024 年中國電動車銷量雖年增 41%，但仍比燃油車少賣 109 萬輛，且上月滲透率跌至 50% 之下，連 5 月突破五成趨勢意外告終。此前，業內人士普遍認為這一趨勢有望從 7 月持續至年尾。

中國全國乘用車市場資訊聯席會秘書長崔東樹分析指出，去年 12 月新能源車滲透率之所以跌至 50% 以下，主要因為新能源車廠全年銷量表現都非常喜人，臨近春節，他們對上月的批發、零售量的控制表現得較謹慎，希望集中力量在今年 1 月衝量，而主要銷售燃油車的車廠在歷經連續下滑後，在 12 月仍奮力衝刺。

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2024 年 12 月，中國新能源乘用車零售量 130 萬輛，年增 37.5%，月增 2.6%，零售滲透率從 11 月的 52.3% 回落至 49.4%，傳統燃油車零售則月增 15% 至 133 萬輛。

儘管如此，去年中國新能源乘用車銷量仍年增 41%，遠優於整體市場的 5.5% 年增率。根據中國全國乘聯會數據，去年中國新能源乘用車累計零售 1090 萬輛，傳統燃油車累計零售 1199 萬輛，年減 14%。

儘管如此，2024 年，全國新能源乘用車同比增速依舊達到 41%，較大盤足足高出 35.5 個百分點。 據乘聯會數據統計，2024 年，全國新能源乘用車累計零售 1090 萬輛，傳統燃油車累計零售 1199 萬輛，同比下降 14%。

今年電動車銷量是否有望全面超越燃油車，崔東樹指出，這是大勢所趨，今年第二季就會出現。可以肯定的是，今年以舊換新、報廢更新的「兩新」補貼將得到延續，按去年相關政策帶來的成效推算，今年中國車市零售將達 2340 萬輛，增速 2%，其中新能源乘用車零售料將年增 20% 至 1330 萬，滲透率達 57%。

崔東樹表示，新能源汽車規模呈爆發式成長，單車批量大幅增大，單車成本明顯下降且主要車廠的競爭格局仍未穩定。在這種高成長的背景下，今年車市價格戰仍將延續，且將極其激烈。

值得注意的是，由於國內競爭壓力大，利潤主要靠出口和上游產業鏈利潤，新動能持續培育壯大，電池企業利潤豐厚，其他大部分企業獲利下滑劇烈，部分企業生存壓力加大。

電池的高利潤與整車的虧損形成強烈對比，去年 11 月鋰離子電池製造行業利潤分別增長 35.3%。因此，專家指出，今年汽車產業需要有效地降本增效，加大成本控制水準。

出口方面，去年中國乘用車累計出口 480 萬輛，年增 25%，但去年第四季出口僅年增 8%，增速放緩特徵明顯。分析人士表示，這與去年 10 月 31 日歐盟對中國電動車加稅，以及西方國家上月進入新年假期等都有直接關係。