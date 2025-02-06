再奪第一！陸汽車出口連兩年贏日本 比亞迪增速居冠 這家車廠更刷新出口紀錄   

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-06 17:20

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根據中國汽車工業協會最新數據，2024 年中國汽車出口量年增 19% 至 586 萬輛，日本則年減 5% 至 421 萬輛，中國連兩年超越日本成為全球最大汽車出口國，這一數據反映出中國汽車業在全球市場的強勁表現和競爭力的提升。

作為中國最早開拓國際市場車廠之一的奇瑞，去年出口 114.45 萬輛汽車，年增率 21.4%，創下中國車廠出口的新紀錄，並連續 22 年蟬聯中國品牌乘用車出口第一。截至目前，奇瑞業務涵蓋全球 110 多國和地區，成為首個累計出口超過 400 萬輛的中國品牌。

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數據顯示，去年中國汽車出口主要目的地包括歐亞地區，其中俄羅斯、墨西哥和阿拉伯聯合大公國位列前三。中國汽車在俄國展現出強勁成長動能，這得益於外資車企撤離留下的市場機遇跟中國汽車企業過硬的實力，墨國則是中國汽車進軍美國、拉丁美洲等市場的關鍵跳板。

傳統燃油車出口方面，去年出口 457.4 萬輛，年增率 23.5%，而在新能源汽車方面，去年中國出口 128.4 萬輛，年增率 6.7%。

與此同時，日本去年的外國廠商純電動車新車進口銷量為 2.42 萬輛，較 2023 年成長 5.7%，連 6 年創高，其中比亞迪增加 53.7% 至 2223 輛，首次超過豐田汽車的 2038 輛。

目前，比亞迪 (002594-CN) 新能源汽車產品已遍佈全球六大洲 100 多國和地區，超過 400 個城市，展現了中國品牌在全球市場的廣泛影響力。

從成長幅度來看，去年中國整車出口前十大車廠中，比亞迪出口 43.3 萬輛，年增 71.8%，增幅居中國汽車品牌之冠，長安出口量則年增 49.6% 至 53.6 萬輛排名第二，江淮汽車出口 24.9 萬輛，年增率 46.7%，排在第三。

中國汽車業綜合門戶網站《中工汽車網》報導，中國汽車正變成懸在日系車廠頭上的達摩克利斯之劍。根據日本汽車工業協會數據，去年日本汽車出口量 2 年來首見下滑，占出口九成的乘用車衰退 4% 至 381 萬輛。最大出口目的地北美地區的出口量更下滑 7% 至 160 萬輛。自 2008 年以後，日本汽車出口量便從未突破 500 萬輛。