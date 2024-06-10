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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際遊戲科技(IGT-US)EPS預估上修至1.87元，預估目標價為26.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:13

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對國際遊戲科技(IGT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.87元，其中最高估值2.31元，最低估值1.31元，預估目標價為26.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.31(2.31)2.553.12
最低值1.31(1.31)1.662.09
平均值1.75(1.69)2.192.54
中位數1.87(1.65)2.232.48

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值44.16億45.93億47.41億
最低值43.15億44.27億46.19億
平均值43.84億45.22億46.76億
中位數43.89億45.18億46.57億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.09-4.392.331.350.77
營業收入47.86億31.15億40.89億42.25億43.08億

詳細資訊請看美股內頁：
國際遊戲科技(IGT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIGT

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