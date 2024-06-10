鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際遊戲科技(IGT-US)EPS預估上修至1.87元，預估目標價為26.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:13
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對國際遊戲科技(IGT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.87元，其中最高估值2.31元，最低估值1.31元，預估目標價為26.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.31(2.31)
|2.55
|3.12
|最低值
|1.31(1.31)
|1.66
|2.09
|平均值
|1.75(1.69)
|2.19
|2.54
|中位數
|1.87(1.65)
|2.23
|2.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|44.16億
|45.93億
|47.41億
|最低值
|43.15億
|44.27億
|46.19億
|平均值
|43.84億
|45.22億
|46.76億
|中位數
|43.89億
|45.18億
|46.57億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.09
|-4.39
|2.33
|1.35
|0.77
|營業收入
|47.86億
|31.15億
|40.89億
|42.25億
|43.08億
詳細資訊請看美股內頁：
國際遊戲科技(IGT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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