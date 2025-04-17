鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合大陸控股(UAL-US)EPS預估下修至10.2元，預估目標價為93.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對聯合大陸控股(UAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.55元下修至10.2元，其中最高估值12.95元，最低估值8.5元，預估目標價為93.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.95(12.95)
|16
|18
|18.85
|最低值
|8.5(8)
|9.5
|12.6
|13.62
|平均值
|10.48(10.52)
|12.58
|14.27
|16.46
|中位數
|10.2(10.55)
|12.04
|13.6
|16.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|623.65億
|680.71億
|683.66億
|718.52億
|最低值
|570.44億
|619.82億
|662.03億
|699.20億
|平均值
|592.33億
|635.48億
|671.62億
|708.86億
|中位數
|590.74億
|633.41億
|669.44億
|708.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-25.30
|-6.10
|2.23
|7.89
|9.45
|營業收入
|153.55億
|246.34億
|449.55億
|537.17億
|570.63億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合大陸控股(UAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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