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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4.05元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.93元上修至4.05元，其中最高估值4.12元，最低估值3.92元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.12(4.04)4.294.53
最低值3.92(3.76)3.894.04
平均值4.02(3.92)4.134.28
中位數4.05(3.93)4.154.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值17.39億18.08億18.40億
最低值16.99億17.45億18.40億
平均值17.21億17.70億18.40億
中位數17.28億17.57億18.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.393.723.493.473.87
營業收入13.98億14.04億15.18億19.41億20.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCBSH

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