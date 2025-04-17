鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4.05元，預估目標價為65.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.93元上修至4.05元，其中最高估值4.12元，最低估值3.92元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.12(4.04)
|4.29
|4.53
|最低值
|3.92(3.76)
|3.89
|4.04
|平均值
|4.02(3.92)
|4.13
|4.28
|中位數
|4.05(3.93)
|4.15
|4.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.39億
|18.08億
|18.40億
|最低值
|16.99億
|17.45億
|18.40億
|平均值
|17.21億
|17.70億
|18.40億
|中位數
|17.28億
|17.57億
|18.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.39
|3.72
|3.49
|3.47
|3.87
|營業收入
|13.98億
|14.04億
|15.18億
|19.41億
|20.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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