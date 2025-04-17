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鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金HMY-US的目標價調升至12.05元，幅度約10.34%

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)提出目標價估值：中位數由10.92元上修至12.05元，調升幅度10.34%。其中最高估值25.51元，最低估值9.3元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予哈莫尼黃金評價：積極樂觀1位、保持中立4位、保守悲觀3位。

哈莫尼黃金今(17日)收盤價為17.985元。近5日股價上漲10.34%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HMY市場預估目標價

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