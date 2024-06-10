美股重點新聞摘要2024年06月11日

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 07:50

今日操盤前瞻

蘋果 WWDC 會義

英國 4 月就業人數變化

英國 5 月失業金申請人數

美國 5 月 NFIB 中小企業樂觀程度指數

蘋果 WWDC： AI 功能亮相、Siri 整合 ChatGPT、Vision Pro 月底向部分國家銷售

蘋果全球開發者大會 (WWDC) 於台灣時間周二 (11 日) 凌晨一點登場，除一連串的設備系統升級消息外，萬眾矚目的人工智慧 (AI) 功能「Apple Intelligence」也亮相，其功能包含生成文本、圖片等。同時，蘋果也揭曉與 OpenAI 的合作，新版 Siri 支援 ChatGPT-4o。此外，蘋果還宣布 Vision Pro 本月底開始將在美國以外的部分國家銷售。 全文詳讀

巴菲特又砸 1.5 億美元買入 西方石油彈升

隨著西方石油股價上週跌至每股 59.48 美元，股神巴菲特再度加碼買入約 260 萬股股票，美國石油和天然氣勘探商西方石油 (OXY-US) 週一 (10 日) 回彈 2.06% 至每股 60.48 美元。全文詳讀

紐約 Fed 調查：5 月消費者對美股樂觀情緒觸及 3 年新高、通膨走勢看法不一

紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一 (10 日) 公布的調查顯示，5 月美國民眾對未來通膨走勢看法不一，不過對股市的前景是三年來最樂觀。全文詳讀

解散國民議會 法國總統馬克宏：相信選民會作出正確選擇

由於法國執政黨在周日 (9 日) 結束的歐洲議會選舉中，支持率遠低於極右翼政黨，法國總統馬克宏周日晚間宣布解散國民議會，並宣布舉行新的國民議會選舉。全文詳讀

歐洲議會選舉 極右派壓倒性勝出 股匯市大跌