蘋果WWDC： AI功能亮相、Siri整合ChatGPT、Vision Pro月底向部分國家銷售

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-11 01:44

蘋果全球開發者大會 (WWDC) 於台灣時間周二 (11 日) 凌晨一點登場，除一連串的設備系統升級消息外，萬眾矚目的人工智慧 (AI) 功能「Apple Intelligence」也亮相，其功能包含生成文本、圖片等。

值得注意的是，蘋果也揭曉與 OpenAI 的合作，新版 Siri 支援 ChatGPT-4o。此外，蘋果還宣布 Vision Pro 本月底開始將在美國以外的部分國家銷售。

不過，蘋果重磅 AI 功能似乎未能激起投資人的興趣，華爾街的預期似乎落空，主題演講結束後，美股尾盤時間股價跌 1.91%，收每股 193.12 美元。截稿前，盤後股價續跌近 0.1%。

外媒報導指出，蘋果與其他科技公司幾乎採取同樣手法「將 OpenAI 產品整合到自家產品中」，會前有分析師指出，倘若蘋果 AI 未能帶來耳目一新的表現，股價可能會一段時間內停滯不前。

蘋果公開與 OpenAI 合作消息後，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 在 X(前推特)發文表示，樂見自家產品能在今年稍晚時候整合進蘋果設備裡面。

圖：阿特曼 X

Apple Intelligence

圖：蘋果

蘋果在一連串軟體系統的更新介紹後，此次 WWDC 的重磅焦點 AI 功能「Apple Intelligence」終於登場，這項最新功能於今年晚些時候在 iOS、iPadOS 和 macOS 實裝。

根據介紹，Apple Intelligence 會識別那些通知對使用者來說是重要的並優先顯示。另外該功能與其他 AI 模型一樣能生成文本、協助校對與風格修改，在自家應用程式或第三方應用程式都能運用。

而圖片生成功能 Apple Intelligence 也沒落下，該模型會根據使用者相機圖庫生成照片，還有素描、插圖和動畫三種風格能選擇。

另外，Apple Intelligence 還能代替使用者進行一些應用程式操作，例如某個時間內向某人發送文件。該功能還會運用使用者所有的活動內容 (包括螢幕上的內容) 協助做出一些評估，例如詢問會議時間，該功能就會評估是否會遲到。

與此同時，蘋果也大力強調 Apple Intelligence 的隱私安全，使用蘋果晶片的「Private Cloud Compute」能確保使用者的資訊獲得最大限度的保護，如果有需要雲端伺服器的運算內容，會以「加密」的安全方式發送有限的數據。

蘋果強調對用戶的數據保護。(圖：蘋果)

Siri 也在 Apple Intelligence 加持升級，不再只是語音助理，能回答的問題與互動性增強。值得注意的是，透過與 OpenAI 合作，Siri 還能使用 OpenAI 的 ChatGPT-4o，詢問一些問題時，Siri 可以直接展示 ChatGPT 給出的答案，並且在 Mac 上使用者也可以在各種應用程式內直接透過 ChatGPT 生成想要的內容。

Siri 得到 AI 加持，也支援 ChatGPT-4o。(圖：蘋果)

蘋果表示，Siri 使用 OpenAI 的 ChatGPT 是免費的，用戶不用自己創新帳號，用戶的所有問題和內容都不會記錄。除了 OpenAI 之外，蘋果還透露將增加其他第三方的 AI 模型。

蘋果將 OpenAI 整合進自家產品中。(圖：蘋果)

VisionOS 2

Vision Pro 推出時隔不過 4 個月，系統便迎來更新。(圖：蘋果)

技術開發團隊副總裁 Mike Rockwell 介紹，VisionOS 2 能與多達 2,000 多個應用程式相容，另外還運用人工智慧 (AI) 技術讓普通照片轉換成空間照片讓使用者身臨其境，與此同時操作手勢也更直覺。

除此之外，蘋果還與佳能 (Canon)EOS 相機合作，能拍攝空間影片 (spatial video)。Vision Pro 還支援 Mac 電腦顯示，能將系統投在頭戴裝置中操作，相當於兩個並排的 4K 顯示器。值得注意的是，庫克在介紹中宣布 Vision Pro 將於 6 月 28 日開始在中國、日本、新加坡銷售，另外澳洲、加拿大、法國、德國、英國則在 7 月 12 日上市。

iOS 18

iOS 18 有多種個人化設計功能。(圖：蘋果)

蘋果推出 iPhone 最新作業系統 iOS 18，作業系統更新後給用戶的自由度更高，不僅能客製化自己喜歡的螢幕背景、排列應用程式、改變顏色、調整應用程式顯示亮度，以免遮擋螢幕背景圖，還能自己定義控制中心，能自己分組應用程式更容易使用。

新系統也讓隱私保護升級，可以透過鎖定應用程式防止他人在沒有身分驗證下使用，也可以設定誰能使用。另外，信箱應用程式也升級，用戶能按照類別過濾郵件，這項功能將於今年晚些時候推出。與此同時，iOS 18 還能透過衛星發送 iMessage 和 SMS 消息。

(圖：蘋果)

值得注意的是，蘋果還推出「Tap to cash」，這是一種快速的付款方式，只需要把手機彼此碰觸。至於照片方面，現在搜尋更加方便，照片還會顯示時間、人物或旅遊等主題，新的過濾按鈕也能顯示特定類型內容。

AirPods 更新、tvOS 新功能

AirPods 現在可以檢測頭部動作來接聽或不接來電 (點頭接聽、搖頭拒絕)；即便身處嘈雜背景，AirPods Pro 也能隔絕噪音只有使用者說話聲。

tvOS 推出新功能「Insight」，能了解電視或手機上正在播放的節目，與此同時音訊功能也有所增強、隔離語音、改善影片計時顯示，會在適當時候自動顯示。另外，Apple TV 現在支援 21X9 投影機、新的螢幕保護程式也新增能自選照片當作螢幕保護程式顯示圖。

watchOS 11

(圖：蘋果)

新系統的訓練模式能追蹤用戶鍛鍊的強度和持續時間是如何影響其身體狀況，而所謂的強度是透過心率、步行速度、海拔高度等熱量測量數據追蹤。蘋果表示這是一種新的強大演算法。

另外還能總結運動訊息，例如每周跑步距離。值得注意的是，WatchOS 11 能追蹤心率、呼吸頻率、體溫等生理現象，並在新的應用程式中提供相關數據。用戶可以檢查自身狀況，觀察指標是否超標，還能得知這些數據在酒精、疾病和海拔變化等其他因素的反應。

另外新功能還能協助追蹤女性用戶追蹤懷孕狀況、設定規律運動目標、錶盤背景客製化。

iPadOS 18

iPadOS 18 的科學運算是最大亮點。(圖：蘋果)

新系統改善介面，浮動標籤欄和自動側邊欄位讓用戶使用整體螢幕使用提高，另外 SharePlay 也升級。值得注意的是，推出強大的計算機應用程式，不僅支持單位轉換，而且與 Apple Pencil 使用還能使用 Math Notes。該功能解決用戶在 iPad 上書寫問題，支持科學計算機功能。

macOS Sequoia

(圖：蘋果)

蘋果推出最新的 Mac 電腦作業系統 macOS Sequoia，公測版本將於下個月發布，完整作業系統將在今年秋季推出。新系統包括用戶能透過 Continuity 在 Mac 查看 iPhone，即便在線上交談中，iPhone 也將保持鎖定狀態，待機狀態在視覺上也不會受到干擾。iPhone 的通知將出現在 macOS 上。

另外，蘋果將 iCloud 驅動的 Keychain 功能拆為一個獨立的應用程式，與 1Password 和其他密碼管理器直接競爭，而且也能在 Windows 使用。

與此同時，MacOS 進一步增強視訊通話功能，包括背景功能和螢幕隔離功能，而且 Safari 或 AI 加持，能在網頁中摘出所需重點訊息。

「Passwords」應用程式