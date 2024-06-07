〈美股盤後〉輝達拆股後回彈 蘋果AI亮相 標普那指齊刷新高

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-06-11 05:18

由於投資人為未來一週聯準會會議和關鍵通膨數據做好準備，美股主指週一 (10 日) 扭轉早前的跌幅，標普和那指分別收紅超 0.2% 和 0.3%，兩大指數雙雙創下新高紀錄。

10 年期美債殖利率小幅走高，接近 4.47%。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格收在每桶 78 美元以下。Brent 原油則徘徊在每桶 82 美元左右。

政經方面，強於預期的美國 5 月非農就業報告，強化了聯準會將在更長時間內將利率維持 20 年高位的預期。

華爾街日報 (WSJ) 素有「Fed 傳聲筒」稱號的記者 Nick Timiraos 指出，上週五超預期的就業數據公布後，摩根大通和花旗接連放棄 7 月份降息的預測，大多數經濟學家和其他市場觀察人士目前預計，美國央行今年 9 月或 12 月會降息一兩次。

投資人正在期待聯準會將於 6 月 13 日公布利率政策決定，以及 6 月 12 日公布的美國 5 月份消費者物價指數，這料將為股市帶來又一重大考驗。

美股週一 (10 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 69.05 點，或 0.18%，收 38,868.04 點。

那斯達克指數上漲 59.4 點，或 0.35%，收 17,192.53 點。

S&P 500 指數上漲 13.8 點，或 0.26%，收 5,360.79 點。

費城半導體指數上漲 75.16 點，或 1.42%，收 5,362.40 點。

NYSE FANG + 指數上漲 18.94 點，或 0.18%，收 10,646.57 點。

標普 11 大板塊中以公用事業和能源股領軍大漲，僅 3 大板塊收黑，金融跌幅最大。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王幾乎全數收紅。Meta (META-US) 上漲 1.96%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.91%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.43%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.95%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.50%。

道瓊成分股逾半收高。家得寶 (HD-US) 上漲 1.69%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.64%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.18%；Visa (V-US) 下跌 1.3%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.29%。

台股 ADR 齊揚向上。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.29%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.63%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.85%。

企業新聞

拆股生效後首個交易日，AI 巨獸輝達 (NVDA-US) 週一走升 0.75% 至每股 121.79 美元，三個交易日首見紅。這家晶片巨頭的 10 拆 1 股票分割將於週一開始交易，該公司股價過去一年上漲 212%。分析師認為，股票分割是管理層對股票保持其價值的信任投票，因為股票價格通常會上漲。

蘋果全球開發者大會 (WWDC) 登場，蘋果公布 AI 戰略，但未能驚艷市場，蘋果 (AAPL-US) 黯然收低 1.91% 至每股 193.12 美元。

蘋果描繪 AI 藍圖，公布 Apple intelligence、超進化 Siri (圖：蘋果)

蘋果發布 iOS 18 作業系統，推出適用於 iPhone、Mac、由 ChatGPT-4o 驅動的人工智慧平台 Apple Intelligence。另外，蘋果 Apple Vision Pro 將會在更多國家開賣，包括中國、日本、新加坡等。

電玩零售商遊戲驛站 GameStop (GME-US) 週一開高後迅速走低，尾盤擴大跌幅，收跌 12.08% 至每股 24.83 美元，言第二個交易日頹勢。GameStop 股價在上週公布第一季財報和 Roaring Kitty 直播後暴跌近 40%。

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 強升 2.42% 至每股 253.72 美元。聯邦快遞週一表示，董事會批准將季度股息從每股 1.26 美元提高到每股 1.38 美元。 6 月 24 日登記在冊的股東將於 7 月 9 日領取新股利。

股神巴菲特再出手加碼，美國石油和天然氣勘探商西方石油 (OXY-US) 勁揚 2.06% 至每股 60.48 美元。根據美國證券交易委員會的監管文件顯示，巴菲特掌管的波克夏海瑟威在 6 月 5 日至 7 日的期間，以逾 1.5 億美元的價格買入西方石油的 257 萬股股份。

華爾街分析

Principal 資產管理公司首席全球策略師 Seema Shah 表示：「我們仍然預計聯準會將在 9 月份降息。積極的消息是，在勞動力市場如此強勁的情況下，美國經濟離衰退還很遠。」