〈美股盤後〉輝達拆股後回彈 蘋果AI亮相 標普那指齊刷新高
鉅亨網編譯羅昀玫 2024-06-11 05:18
由於投資人為未來一週聯準會會議和關鍵通膨數據做好準備，美股主指週一 (10 日) 扭轉早前的跌幅，標普和那指分別收紅超 0.2% 和 0.3%，兩大指數雙雙創下新高紀錄。
10 年期美債殖利率小幅走高，接近 4.47%。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格收在每桶 78 美元以下。Brent 原油則徘徊在每桶 82 美元左右。
政經方面，強於預期的美國 5 月非農就業報告，強化了聯準會將在更長時間內將利率維持 20 年高位的預期。
華爾街日報 (WSJ) 素有「Fed 傳聲筒」稱號的記者 Nick Timiraos 指出，上週五超預期的就業數據公布後，摩根大通和花旗接連放棄 7 月份降息的預測，大多數經濟學家和其他市場觀察人士目前預計，美國央行今年 9 月或 12 月會降息一兩次。
投資人正在期待聯準會將於 6 月 13 日公布利率政策決定，以及 6 月 12 日公布的美國 5 月份消費者物價指數，這料將為股市帶來又一重大考驗。
地緣政治方面，市場也密切關注歐洲政治動盪的潛在影響。上週日歐洲大選投票中輸給極右派勢力後，法國總統馬克宏宣布提前舉行全國大選，同時，德國蕭茲領導的聯盟也意外失利，歐股遭遇黑天鵝襲擊下滑，歐元跌到一個月最低。
美股週一 (10 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王幾乎全數收紅。Meta (META-US) 上漲 1.96%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.91%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.43%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.95%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.50%。
道瓊成分股逾半收高。家得寶 (HD-US) 上漲 1.69%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.64%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.18%；Visa (V-US) 下跌 1.3%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.29%。
費半成分股普遍揚升。輝達 (NVDA-US) 上漲 0.75%；AMD (AMD-US) 下跌 4.49%；美光 (MU-US) 上漲 2.96%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.41%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.32%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.90%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.03%。
台股 ADR 齊揚向上。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.29%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.63%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.85%。
企業新聞
拆股生效後首個交易日，AI 巨獸輝達 (NVDA-US) 週一走升 0.75% 至每股 121.79 美元，三個交易日首見紅。這家晶片巨頭的 10 拆 1 股票分割將於週一開始交易，該公司股價過去一年上漲 212%。分析師認為，股票分割是管理層對股票保持其價值的信任投票，因為股票價格通常會上漲。
蘋果全球開發者大會 (WWDC) 登場，蘋果公布 AI 戰略，但未能驚艷市場，蘋果 (AAPL-US) 黯然收低 1.91% 至每股 193.12 美元。
蘋果發布 iOS 18 作業系統，推出適用於 iPhone、Mac、由 ChatGPT-4o 驅動的人工智慧平台 Apple Intelligence。另外，蘋果 Apple Vision Pro 將會在更多國家開賣，包括中國、日本、新加坡等。
電玩零售商遊戲驛站 GameStop (GME-US) 週一開高後迅速走低，尾盤擴大跌幅，收跌 12.08% 至每股 24.83 美元，言第二個交易日頹勢。GameStop 股價在上週公布第一季財報和 Roaring Kitty 直播後暴跌近 40%。
聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 強升 2.42% 至每股 253.72 美元。聯邦快遞週一表示，董事會批准將季度股息從每股 1.26 美元提高到每股 1.38 美元。 6 月 24 日登記在冊的股東將於 7 月 9 日領取新股利。
股神巴菲特再出手加碼，美國石油和天然氣勘探商西方石油 (OXY-US) 勁揚 2.06% 至每股 60.48 美元。根據美國證券交易委員會的監管文件顯示，巴菲特掌管的波克夏海瑟威在 6 月 5 日至 7 日的期間，以逾 1.5 億美元的價格買入西方石油的 257 萬股股份。
華爾街分析
Principal 資產管理公司首席全球策略師 Seema Shah 表示：「我們仍然預計聯準會將在 9 月份降息。積極的消息是，在勞動力市場如此強勁的情況下，美國經濟離衰退還很遠。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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