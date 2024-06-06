〈美股早盤〉美上周初領失業金人數攀升 主要指數平盤波動

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-06 21:47

美股主要指數周四 (6 日) 平盤波動，此前美國上周初領失業金人數透露就業市場日益疲軟，而人工智慧 (AI) 寵兒輝達 (NVDA-US) 開盤漲近 1.7%，推動那斯達克指數走高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.6%。

美國公債加入全球債券下跌行列，原因是歐洲央行 (ECB) 上調通膨預期。美國非農就業報告公布前夕，華爾街也在分析一系列數據，其中初領失業金人數超預期，創下 4 周以來新高、美國第一季單位勞動力成本上修、貿易逆差擴大。

ECB 周四 如期宣布降息 1 碼 (25 個基點)，為 2019 年以來首次降息。不過該行表示，未來政策仍依賴經濟數據推進，沒有預先承諾特定的利率路徑。

此次利率決策公布後，存款機制利率自 2023 年 9 月以來的創紀錄新高降至 3.75%、主要再融資利率為 4.25%、邊際貸款利率為 4.5%，與經濟學家預期測相符。

ECB 聲明表示，歐洲央行管理委員會管理委員會決心確保通膨及時回到 2% 的中期目標。為了實現這一目標，只要有必要，就會維持足夠的政策利率。委員會將繼續採用依賴數據和逐次會議的辦法來確定適當的限制水準和期限。

聲明也提到其利率決策會根據即將發布的經濟和金融數據、潛在通膨動態和貨幣政策傳導力道對通膨前景的評估，委員會並沒有預先對某一特定利率路徑做出承諾

雖然 ECB 措辭顯示對下次的貨幣政策採取謹慎態度，但市場已經完全定價今年會進一步降息的消息，經濟學家預估，ECB 今年還會有兩次降息。

加拿大央行 (BoC) 昨日搶先歐洲央行，成為本輪降息周期中首個降息的 G7 成員國。聯準會 (Fed) 下周亦將召開會議，市場目前定價 Fed 今年幾乎有兩次 1 碼 (25 個基點) 的降息，9 月降息的可能性為 68%。投資人的注意力很快將轉向定於明天公布的 5 月非農業報告，市場預估將增加 18.5 萬就業人數。

截至台北時間周四（6 日）21 時許：

焦點個股：

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤股價下跌 9.11%，至每股 4.79 美元

中國電動車製造商蔚來汽車周四公布 2024 會計年度第一季財報，該季不僅營收低於華爾街分析師預期，虧損也擴大，凸顯電動車市場競爭加劇，讓該公司更難實現獲利。不過蔚來汽車第二季 (本季) 營收預測高於分析師預期，而且預料本季交付量將比去年同期成長逾一倍，達到 5.4 萬至 5.6 萬輛。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤股價上漲 3.69%，至每股 22.36 美元

美國散戶股票交易軟公司體羅賓漢 (Robinhood Markets) 周四 表示，已同意以約 2 億美元現金收購加密貨幣交易所 Bitstamp。這是該公司有史以來最大的一筆交易，不僅展現其有意加速數位資產廣泛推動，也顯露在加密貨幣領域押下重注。

達美航空 (DAL-US) 早盤股價上漲 0.55%，至每股 51.10 美元

達美航空 計畫周四宣布，將申請西雅圖和華盛頓雷根國家機場之間的新航線，因為各航空公司正在爭取其間每日新增的 5 個新航班。如果達美航空申請成功，它將與阿拉斯加航空 (ALK-US) 競爭。阿拉斯加航空目前經營每日從西雅圖飛往雷根的兩個航班。達美航空表示：「增加這趟航班將為這條國內票價最高的航線帶來急需的競爭。」

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.9 萬，預期 22 萬，前值 22.1 萬

美國上周續領失業金人數報 179.2 萬，預期 179 萬，前值 179 萬

美國第一季非農生產季增年率修正值報 0.2%，預期 0.3%，前值 3.2%

美國第一季單位勞動力成本季增年率修正值報 4.0%，預期 4.7%，前值 0.4%

華爾街分析：

高盛的交易部門表示，來自被動型股權配置的大量資金將在 7 月初湧入股市，推動股市在整個夏初持續上漲。