富時羅素宣布富時中國50指數季度審核變更

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 11:20

中國 A 股迎来一個調整和一項利多！調整是富時羅素周三（5 日）宣布富時中國 50 指數、富時中國 A50 指數、富時中國 A150 指數、富時中國 A200 指數、富時中國 A400 指數的季度審核變更。

據《券商中國》報導，富時中國 A50 指數將納入中遠海控、中國中車，將於 6 月 21 日收盤後（即 6 月 24 日）生效。

眾所周知，富時中國 A50 指數是海外投資者的重要參考，歷史經驗顯示，富時中國 A50 指數調整往往能吸引大量海外被動資金。

富時中國 A50 指數由富時羅素編制，並由上海和深圳證券交易所市場中市值最大的 50 檔股票組成，反映 A 股市場中最具影響力的前 50 大上市公司的表現。

利多是外資巨頭唱多中國資產。瑞銀周二發布的報告指出，上調 MSCI 中國指數年底目標，表示已轉為看好中國股市。

瑞銀說，未來兩個季度中國房地產銷售量會逐漸回穩，預料明年房地產價格走穩。