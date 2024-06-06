富時羅素宣布富時中國50指數季度審核變更
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 11:20
中國 A 股迎来一個調整和一項利多！調整是富時羅素周三（5 日）宣布富時中國 50 指數、富時中國 A50 指數、富時中國 A150 指數、富時中國 A200 指數、富時中國 A400 指數的季度審核變更。
據《券商中國》報導，富時中國 A50 指數將納入中遠海控、中國中車，將於 6 月 21 日收盤後（即 6 月 24 日）生效。
眾所周知，富時中國 A50 指數是海外投資者的重要參考，歷史經驗顯示，富時中國 A50 指數調整往往能吸引大量海外被動資金。
富時中國 A50 指數由富時羅素編制，並由上海和深圳證券交易所市場中市值最大的 50 檔股票組成，反映 A 股市場中最具影響力的前 50 大上市公司的表現。
利多是外資巨頭唱多中國資產。瑞銀周二發布的報告指出，上調 MSCI 中國指數年底目標，表示已轉為看好中國股市。
瑞銀說，未來兩個季度中國房地產銷售量會逐漸回穩，預料明年房地產價格走穩。
瑞銀財富管理投資長辦公室在報告中指出，受益於空頭回補和中國股市加速轉向，MSCI 中國指數過去三個月的表現幾乎優於所有主要的新興市場和已開發市場指數。
- 海外賞屋考察團啟動！專家解析澳洲購屋流程
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇