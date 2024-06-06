ASML市值超車LVMH 登上歐洲第二大上市公司

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-06 01:11

全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 周三 (5 日) 歐洲股價漲逾 8%，市值達到 3,770 億歐元 (約 4,100 億美元)，超車法國奢侈品業巨擘酩悅軒尼詩 - 路易威登集團(LVMH) 約 6.41 億歐元，成為歐洲第二大上市公司，僅次於丹麥製藥公司諾和諾德(Novo Nordisk)(NVO-US)。

圖：Google

對於艾司摩爾的投資人來說，這讓他們對未來的營收感到放心，因為台積電先前曾對這台機器的定價表示擔憂。自 4 月以來，艾司摩爾股價一直在回落，此前該公司第一季業績顯示，頂尖晶片製造商推遲購買高階設備。

Jefferies 分析師 Janardan Menon 預估未來幾季將有大量訂單，將艾司摩爾股票評為「買入」(Buy)。他補充說，台積電將在 2025 年下半年提高下一代 2 奈米晶片的產量，但到目前為止，艾司摩爾還沒有收到大單。