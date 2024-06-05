〈美股早盤〉美5月小非農報喜增添降息希望 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-05 21:44

美股主要指數周三 (5 日) 開高，市場對聯準會 (Fed) 降息信心提升，繼美國昨日公布數據顯示 4 月就業職缺減少後，緊接著有「小非農」之稱的 ADP 報告顯示 5 月新增就業人數遠不及市場預期且前值也遭下修，兩份報告均顯示美國就業市場降溫跡象。

截稿前，道瓊工業指數漲近 50 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 110 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 1.9%。

具體來看，5 月 ADP 新增就業人數報 15.2 萬人，遠低市場預期的 17.5 萬人，創 3 個月來新低，4 月數據也從 19.2 萬人下修至 18.8 萬人。另外，薪資增年增速連續 3 個月維持在 5% 左右，也是多年來低點，這對 Fed 來說是個可喜的消息，有了降息的空間。

有分析指出，近期勞動市場降溫是企業放慢招聘速度，而非直接裁員所致。Fed 官員希望這一趨勢能持續下去，以控制需求和抑制通膨，同時又不會讓數百萬人失業。市場預期本周五 (7 日) 公布的 5 月非農就業將新增 18.5 萬人且失業率維持穩定。

The Boock Report 分析師 Peter Boockvar 認為，現在有越來越多證據表明，企業對人力需求正在放緩。

另一方面，債券交易員再次轉向鴿派立場，紛紛押注 Fed 加速降息步伐將令美債上漲。近幾個交易日美債 10 年期殖利率下跌逾 25 個基點，此前 Fed 青睞的通膨指標保持穩定，而製造業活動和消費者支出指標遜於預期。

美國公債殖利率昨日進一步下跌，同日報告顯示，美國職缺數量意外下滑。交換利率交易員目前正將 Fed 首次降息 1 碼 (25 個基點) 的預期從 12 月提前至 11 月。

與此同時，在美國經濟數據第二季出現一系列下滑之際，周期性產業與美股大盤的相對表現也正快速走弱。近來，小型股、運輸業、旅館業、汽車零售商、綜合零售商、餐廳、航空公司的股價等都正在跑輸美股大盤。

這些產業股票都難以擺脫宏觀經濟景氣周期的影響，然而這是否也暗示，Fed 真的需要開始為經濟放緩做好降息準備。

截至台北時間周三（5 日）21 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 6.98%，至每股 1,017.14 美元

強鹿 (DE-US) 早盤股價下跌 0.67%，至每股 366.88 美元

農業機具設備大廠強鹿 (Deere & Co.) 周三 (5 日) 表示將在未來幾個月內裁撤若干員工節省成本，以應對需求下滑的局面。根據文件顯示，強鹿在 2024 年 5 月 31 日向員工宣布一項削減產量和受薪員工的計畫，好幫助公司實現其策略重點，同時減少「角色和職責的重疊與冗余」。

金寶湯 (CPB-US) 早盤股價下跌 2.40%，至每股 43.12 美元

金寶湯 (Campbell Soup)(CPB-US) 周三 調升全年淨銷售額成長預期，寄望於其即食湯和餐點需求的復甦以及收購 Rao"s 醬料製造商 Sovos Brands 的影響。經過幾季下滑後，該公司產品銷售今年呈現環比改善，主要得益於金寶湯放鬆了價格漲勢，以及隨著通膨壓力降溫，消費者家庭預算的壓力略有緩解。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 ADP 新增就業人數報 15.2 萬，預期 17.3 萬，前值 18.8 萬

美國 5 月 Markit 服務業 PMI 預期 54.8，前值 51.3

美國 5 月 Markit 綜合 PMI 預期 54.4，前值 51.3

美國 5 月 ISM 非製造業指數預期 51.0，前值 49.4

華爾街分析：